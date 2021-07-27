Критики утверждают, что Квентин Тарантино использует гиперссылки на классические ленты в своих фильмах, как цитаты. Хоть в одном из интервью для Variety, он убеждал, что он редко снимает кадры из других фильмов. Так или иначе, режиссер, ставший культовым, имеет в запасе десятку фильмов, которые повлияли на его особый стиль режиссирования.

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10 любимых фильмов Квентина Тарантино

1. Дюнкерк, 2017

Оригинальное название: Dunkirk

Тарантино рассказал в подкасте Rewatchables, что триллер Кристофера Нолана "Дюнкерк" о выживании во Второй мировой войне стал его вторым любимым фильмом 2010-х годов. Режиссер прокомментировал: "Часто можно увидеть фильм, в котором стиль основан на адреналине. Стиль – это то, что захватывает сразу, но к третьему или четвертому просмотру вы преодолеваете стиль и понимаете "фокусника". В случае с "Дюнкерком" Нолан вознаграждает за ваши усилия увидеть его лучше… Это симфония".

"Дюнкерк" 2017: Смотрите трейлер фильма

2. Социальная сеть, 2010

Оригинальное название: The Social Network

Если "Дюнкерк" второй любимый фильм Квентина Тарантино 2010-х годов, то какой первый? Ответ – "Социальная сеть" Дэвида Финчера. Журналу Premiere режиссер сказал: "Социальная сеть" – это номер один, потому что он лучший, вот и все! Он силен и ломает всех конкурентов". Тарантино также назвал сценариста Аарона Соркина "величайшим диалогистом".

"Социальная сеть" 2010: смотрите трейлер фильма

3. Три лика страха, 1964

Оригинальное название: I Tre Volti della Paura

Квентин Тарантино в видеоинтервью SiriusXM сказал, что альманах ужасов итальянского режиссера Марио Бава 1964 года вошел в тройку самых влиятельных фильмов на его режиссерский стиль. "Бава – один из первых режиссеров, о которых я узнал, потому что я видел "Три лика страха" по ночному телевидению... Я узнавал о кинематографическом стиле, характере и качестве фильмов, которые выходили за рамками того, насколько фильм хорош или нет. Даже, когда я посмотрел фильм Бава, который мне не понравился, я все равно осознал качество самого фильма".

"Три лика страха" 1964: смотрите трейлер фильма

4. Беспечный ездок, 1969

Оригинальное название: Easy Rider

Знаменитый фильм контркультуры Денниса Хоппера 1969 года "Беспечный ездок" был одним из тех, что Тарантино рекомендует для просмотра перед тем, как увидеть его ленту "Однажды в Голливуде". Режиссер убеждает, что это единственный самый большой пример кино 1960-х во всех отношениях: культура, которую он презентует, эстетика, которую он презентует, и даже идея о том, что, наконец, фильм и контркультура соединились друг с другом таким образом, что люди этой культуры поверили в это. Он изобразил 1960-е в осязаемой форме. В некотором смысле, убеждает Тарантино, если вы пытаетесь описать кому-то 1960-е в фильмах, вы можете показать им эту ленту и никогда не придется показывать им что-то еще.

"Беспечный ездок" 1969: смотрите трейлер фильма

5. Апокалипсис сегодня, 1979

Оригинальное название: Apocalypse Now

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы о войне во Вьетнаме Тарантино считает одним из лучших фильмов, когда-либо снятых за историю кинематографа. Победитель "Золотой пальмовой ветви" любимый фильм Копполы, который Тарантино оценил выше, чем "Крестного отца". Тарантино так любит «Апокалипсис сегодня», что он использовал отсылки к фильму в сценарии "Настоящей любви" (True Romance) 1993 года. Когда персонаж Кристиана Слейтера пытается льстить продюсеру вымышленного фильма о войне, он говорит: "После "Апокалипсиса сегодня", я думаю, это лучший вьетнамский фильм за всю историю".

"Апокалипсис сегодня" 1979: смотрите трейлер фильма

6. Под кайфом и в смятении, 1993

Оригинальное название: Dazed and Confused

К любимым фильмам Тарантино также отнес классический фильм Ричарда Линклейтера Dazed and Confused. Тарантино назвал его одним из 10 лучших фильмов всех времен. Фильм, который Тарантино называет "самым большим фильмом для тусовок, когда-либо созданных". Кстати, фильм стал прорывом для молодых актеров Мэтью МакКонахи, Миллы Йовович, Паркер Поузи и Бена Аффлека.

"Под кайфом и в смятении" 1993: смотрите трейлер фильма

7. Догвилль, 2003

Оригинальное название: Dogville

Тарантино говорит, что в "Догвилле" Ларса фон Триера он видит один из величайших сценариев, когда-либо написанных для кино. Драма с Николь Кидман снималась на сцене, как в пьесе. Тарантино утверждает, что если бы фон Триер сделал "Догвилль" театральной постановкой, он бы получил Пулитцеровскую премию.

"Догвилль" 2003: смотрите трейлер фильма

8. Вход в пустоту, 2009

Оригинальное название: Enter the Void

Психоделическая мелодрама Гаспара Ноэ вошла в список лучших фильмов Тарантино до 2010 года. Режиссер написал, что у фильма лучший сценарий десятилетия: "Один из величайших в истории кино".

"Вход в пустоту" 2009: смотрите трейлер фильма

9. Таксист, 1976

Оригинальное название: Taxi Driver

Тарантино назвал "Таксиста" Мартина Скорсезе "бесспорно одним из лучших фильмов, когда-либо созданных" и "крупнейшим исследованием персонажей от первого лица, когда-либо созданным в кино". Режиссер также является поклонником фильма Скорсезе "Хранитель времени" (Hugo), который вошел в список его лучших фильмов 2011 года.

"Таксист" 2017: Смотрите трейлер фильма

10. Челюсти, 1975

Оригинальное название: Jaws

В 2012 году Тарантино провел опрос Sight & Sound, в котором были названы лучшие из когда-либо снятых фильмов, в том числе триллер Стивена Спилберга "Челюсти", посвященный акулам. Этот фильм известен тем, что изменил ландшафт голливудского кинопроизводства и стал первым в индустрии фильмом-блокбастером. Тарантино, как известно, сравнил фильм с резинкой, которую режиссер натягивает настолько, насколько она может удерживаться.

"Челюсти" 1975: смотрите трейлер фильма