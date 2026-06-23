3 блестящих боевика 2026 года, от которых волосы встают дыбом

Настоящие любители адреналина часто ищут новые боевики. Ведь именно этот жанр способен подарить те эмоции, от которых потом трудно отказаться.

Экшн, драйв и ощущение настоящего удовольствия — всё это вы найдёте в нашей новой подборке. В материале 24 Канала мы собрали самые новые боевики, которые вас не разочаруют.

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Какие новые боевики смогут поразить настоящих киноманов?

"Срыв"

Американский боевик-триллер сценариста и режиссера Джо Карнагана. Премьера состоялась 16 января 2026 года.

В фильме снялись Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Стивен Юн, Тейана Тейлор, Саша Калле, Нестор Карбонелл, Каталина Сандино Морено и другие.

"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма

"Команда разрушителей"

Этот фильм идеально подойдет для тех, кто любит такое сочетание, как комедия и боевик. Ведь сюжет разворачивается вокруг сводных братьев, которые давно не общались, но встречаются после загадочной смерти отца и начинают вместе искать правду. А в процессе поиска они раскрывают такие тайны, которые могут разрушить их семью.

"Команда разрушителей": смотрите онлайн трейлер фильма

Премьера этого фильма состоялась 28 января 2026 года. В боевике вы увидите и хорошие драки, и отличные пейзажи.

"Верховный хищник"

Это напряженный боевик-триллер режиссера Бальтасара Кормакура, сценарий к которому написал Джереми Роббинс.

Главные роли в картине исполнили Шарлиз Терон, Тарон Эджертон и Эрик Бана.

"Хищник вершин": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – опытная скалолазка, которая оказывается в смертельной опасности посреди дикой природы.

Премьера фильма состоялась в марте 2026 года.

Выбирайте фильм для просмотра и окунитесь в настоящий адреналин.