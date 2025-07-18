3 остросюжетных боевика с легендарным Вином Дизелем, которые держат в напряжении до конца

18 июля свой День рождения празднует известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вин Дизель. Он известен как звезда самых ярких фэнтези боевиков.

В материале Кино 24 мы собрали самые популярные ленты с Дизелем, которые точно не оставят никого равнодушными. Это уже легендарные киноистории, которые полюбились многим и точно смогут покорить сердца самых придирчивых зрителей.

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Какие фильмы посмотреть с Вином Дизелем?

"Мстители: Война бесконечности"

В центре сюжета ленты – могущественный титан Танос. Он не знает страха, он готов рисковать, и он завладел двумя камнями вечности и почти получил абсолютную силу во Вселенной. Однако это не конечная его цель. Он стремится собрать остальные камни. На кону – судьба миллиардов, и Мстители не имеют никакого права на ошибку. Один щелчок пальцем может вызвать катастрофу мирового масштаба. Поэтому все герои объединили свои силы и стремятся остановить Таноса любой ценой.

"Мстители: Война бесконечности": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Стражи Галактики"

Питер Квилл, который является путешественником, случайно находит таинственный артефакт. Однако эта вещь принадлежит жестокому злодею Ронану, который хочет захватить Вселенную. Из-за этого на Питера начинают охотиться. И чтобы ему выжить, придется познакомиться с необычайными героями. Только узнав, какую сильную вещь ему пришлось случайно найти, Питер понимает, что только со своими новыми друзьями он сможет спасти целую галактику и свою жизнь.

"Стражи Галактики": смотрите онлайн трейлер фильма

"Форсаж"

В центре сюжета молодой полицейский Брайан О'Коннер. Он втирается в доверие к Доминику Торрето, который регулярно участвует в незаконных гонках.

"Форсаж": смотрите онлайн трейлер фильма

Это человек, который является настоящим авторитетом среди уличных гонщиков. По данным ФБР, Доминик и его команда могут быть причастны к серии дерзких ограблений. Время это выяснить.