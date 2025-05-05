3 легендарных боевика, которые держат в напряжении до последней минуты

Если в начале рабочей недели вам не хватает адреналина и драйва, выберите для просмотра топовые боевики, которые точно вас "разбудят". Мы собрали список только самых рейтинговых лент.

Выбирайте своего фаворита из новой подборки Кино 24. Устройте себе вечер безумных эмоций, которые запомнятся надолго.

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"Смертельное оружие"

Мартин Риггс – не типичный коп. Его боевые навыки и самоубийственная дерзость делают его настоящим "смертельным оружием" не только для врагов, но и для потенциального напарника.

Роджер Мертох – опытный детектив, заботливый отец, владелец уютного дома и человек, который мечтает о спокойной пенсии.

Поэтому представьте его реакцию, когда новым напарником становится Риггс – бесстрашный и абсолютно безумный полицейский, которому уже нечего терять.

"Смертельное оружие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тигр подкрадывается, дракон прячется"

Легендарный воин XIX века Ли Мубай владел уникальным нефритовым мечом под названием "Зеленая судьба". Когда он передал эту бесценную реликвию своей возлюбленной, посвященной в тайны боевого искусства, произошло неожиданное – меч исчез. В краже заподозрили таинственную и отважную красавицу Джейд Фокс, которую силой готовили к браку с нелюбимым мужем.

"Тигр подкрадывается, дракон прячется": смотрите онлайн трейлер фильма

"Довбуш"

В начале XVIII века жители Карпат страдали от гнета польской шляхты. Братья Олекса и Иван Довбуши стали теми, кто не захотел мириться с бесправием.

В мире жестокости, лицемерия и жадности, на фоне потери родных, Олекса стремится не только найти собственное счастье, но и завоевать лучшую судьбу для своего народа.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, если вы ищете себе действительно достойное кино, мы собрали для вас 7 самых рейтинговых фильмов в мире, которые должен увидеть каждый.