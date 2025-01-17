Эти фильмы не только захватывают напряжением, но и удерживают внимание от начала до конца, даря незабываемые впечатления и эмоции. Выбирайте один из них и готовьтесь к невероятным приключениям на экране!

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Лучшие боевики для просмотра вечером

"Переводчик"

По сюжету фильма, служба сержанта Джона Кинли в Афганистане близится к концу. В последние дни его пребывания на службе он отправляется на важное задание вместе с проводником, по имени Ахмед. Во время операции их группа попадает под интенсивный обстрел, и только Кинли, который получает ранения, и Ахмед, на которого не падает огонь, удается выжить.

"Переводчик": смотрите онлайн трейлер фильма

Это только начало их испытания. После того как боевые действия вспыхивают с новой силой, по их следам начинается настоящая погоня. Ахмед, который сначала был просто проводником, становится единственным шансом для раненого сержанта на спасение. Рискуя своей жизнью, Ахмед делает все возможное, чтобы помочь Кинли добраться до границы и безопасной территории, несмотря на постоянную опасность и жестокие обстоятельства.

"Законопослушный гражданин"

По сюжету фильма, Клайд Шелтон переживает страшную трагедию – его жену и дочь жестоко убивают во время ограбления их дома. Поиски преступников завершаются, и дело передают молодому и амбициозному помощнику прокурора Нику Райсу. Однако, из-за ряда юридических ошибок и под давлением начальства, Ник принимает решение заключить сделку с одним из подозреваемых. Тот, и себе, соглашается дать показания против своих сообщников в обмен на легкий приговор.

Проходит десять лет. Один из подозреваемых, которому удалось избежать сурового наказания благодаря сделке, находят мертвым, и вскоре Клайд Шелтон признается в его убийстве. Он предупреждает Ника Райса, что, либо тот изменит систему правосудия, которая разрушила его жизнь и забрала семью, или же ключевые фигуры этой системы начнут гибнуть одна за другой.

"Законопослушный гражданин": смотрите онлайн трейлер фильма

Шелтон готов бороться за справедливость даже через крайние меры, и его действия ставят под вопрос всю юридическую систему, которая стала для него символом несправедливости и безнаказанности. Решение Ника Райса становится критическим для его карьеры и жизни, поскольку он оказывается между моральным выбором и профессиональными обязанностями.

"Мир забвения"

Джек Харпер – один из последних живых ремонтников летательных аппаратов, работающих на поверхности Земли после глобальной катастрофы. Он участвует в масштабной операции по добыче ресурсов, необходимых для поддержания жизнедеятельности на орбитальных станциях.

"Мир забвения": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, во время очередного патрулирования небес, Джек становится свидетелем аварии космического корабля и решает спасти единственную пассажирку, прекрасную незнакомку. Ее появление становится не только неожиданностью, но и началом серии событий, которые кардинально меняют его представление о мире.