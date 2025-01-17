Ці фільми не тільки захоплюють напругою, а й утримують увагу від початку до кінця, даруючи незабутні враження та емоції. Обирайте один із них і готуйтесь до неймовірних пригод на екрані!

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Найкращі бойовики для перегляду ввечері

"Перекладач"

За сюжетом фільму, служба сержанта Джона Кінлі в Афганістані наближається до кінця. В останні дні його перебування на службі він вирушає на важливе завдання разом із провідником, на ім'я Ахмед. Під час операції їхня група потрапляє під інтенсивний обстріл, і лише Кінлі, який отримує поранення, та Ахмед, на якого не падає вогонь, вдається вижити.

"Перекладач": дивіться онлайн трейлер фільму

Це лише початок їхнього випробування. Після того як бойові дії спалахують з новою силою, на їхніх слідах починається справжня гонитва. Ахмед, який спочатку був просто провідником, стає єдиним шансом для пораненого сержанта на порятунок. Ризикуючи своїм життям, Ахмед робить усе можливе, щоб допомогти Кінлі дістатися до кордону та безпечної території, попри постійну небезпеку та жорстокі обставини.

"Законослухняний громадянин"

За сюжетом фільму, Клайд Шелтон переживає страшну трагедію – його дружину і дочку жорстоко вбивають під час пограбування їхнього будинку. Пошуки злочинців завершуються, і справу передають молодому та амбітному помічникові прокурора Ніку Райсу. Однак, через низку юридичних помилок і під тиском начальства, Нік приймає рішення укласти угоду з одним з підозрюваних. Той, і собі, погоджується дати свідчення проти своїх спільників в обмін на легкий вирок.

Проходить десять років. Один з підозрюваних, якому вдалося уникнути суворого покарання завдяки угоді, знаходять мертвим, і незабаром Клайд Шелтон зізнається у його вбивстві. Він попереджає Ніка Райса, що або той змінить систему правосуддя, яка зруйнувала його життя і забрала сім'ю, або ж ключові фігури цієї системи почнуть гинути одна за одною.

"Законослухняний громадянин": дивіться онлайн трейлер фільму

Шелтон готовий боротися за справедливість навіть через крайні заходи, і його дії ставлять під питання всю юридичну систему, яка стала для нього символом несправедливості та безкарності. Рішення Ніка Райса стає критичним для його кар'єри й життя, оскільки він опиняється між моральним вибором і професійними обов'язками.

"Світ забуття"

Джек Харпер – один з останніх живих ремонтників літальних апаратів, які працюють на поверхні Землі після глобальної катастрофи. Він бере участь у масштабній операції з видобутку ресурсів, необхідних для підтримки життєдіяльності на орбітальних станціях.

"Світ забуття": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте, під час чергового патрулювання небес, Джек стає свідком аварії космічного корабля і вирішує врятувати єдину пасажирку, прекрасну незнайомку. Її поява стає не лише несподіванкою, але й початком серії подій, які кардинально змінюють його уявлення про світ.