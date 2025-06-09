3 высокорейтинговых боевика с легендарной Натали Портман, которые стали лучшими в истории кино

9 июня популярная Натали Портман, которую точно знают миллионы поклонников по всему миру, празднует свой День рождения. Поэтому когда, как не сегодня, выбирать для просмотра ленту, в которой сыграла актриса.

Более того, если все эти боевики имеют высокие рейтинги и покорили сердца зрителей по всему миру. Выбирайте ленту из материала Кино 24 и окунитесь в мир увлекательного фильма уже сегодня.

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"Леон"

Этот криминальный боевик является одним из самых популярных и успешных фильмов в мире. Премьера ленты состоялась в 1994 году в центре сюжета профессиональный убийца Леон, который не знает жалости ни к кому и никого не щадит. Однако однажды знакомится со своей соседкой Матильдой и с этого момента его жизнь начинает меняться.

"Леон": смотрите онлайн трейлер фильма

"V означает Вендетта"

Этот фантастический боевик также уже успел покорить сердца миллионов киноманов по всему миру. Это лента 2006 года, которая рассказывает об альтернативном будущем. По сюжету Германия выигрывает Вторую мировую войну, а Великобритания становится одной из провинций Третьего рейха.

В центре сюжета загадочный герой в фарфоровой маске, который берет на себя руководство жестокой партизанской войной с режимом.

"V значит Вендетта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тор"

Еще один популярный боевик, в котором сыграла роль Натали Портман, это фильм 2011 года под названием "Тор". Высокорейтинговая лента, которая рассказывает о могущественном Торе. Он несколько высокомерным воином, который совершает безрассудные поступки, которые возрождают древнюю войну.

"Тор": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, блестящий украинский сериал, который покорил сердца миллионов, продолжили на 2 сезон: что известно.