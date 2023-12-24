На фронте погиб Богдан Колесник – украинский актер театра и кино

Во время выполнения боевой задачи погиб еще один известный украинский актер. Богдану Колеснику было 36 лет.

О потере сообщила кастинг-директор Алла Самойленко. Актер Богдан Колесник был звездой многих украинских сериалов.

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Умер Богдан Колесник

В Госкино уточнили, что Богдан Колесник погиб на фронте во время выполнения боевого задания. Это произошло вчера, 23 декабря.

Известный украинский актер играл роли во многих сериалах. Например, "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".

Богдан Колесник был также актером кино – работал в театре "Особистості" и в Украинском современном театре.

Выражаем соболезнование родным и близким Богдана! Вечная Слава Герою,

– говорится в сообщении Госкино.



Богдан Колесник / Фото из фейсбука Госкино