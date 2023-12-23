Парень погиб в автокатастрофе в Киеве. Ему было всего 24 года.

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Умер молодой актер Роман Новак

Как отметила коллега артиста Ася Марциновская, он погиб в ДТП вместе со своим братом, когда они ехали к маме.

Друзья, горе в семье "Молодого театра". В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака. До сих пор не можем поверить в это страшное известие. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу,

– написали на фейсбук-странице театра.

Роман Новак был яркой фигурой "Молодого театра" Киева. Он участвовал в многочисленных представлениях. Среди его творческого репертуара "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон в летнюю ночь", "Homo ferus, или стерва – любовь", "Цап" -ка-цап", "Шинель".

Отметим, вчера, 22 декабря, в 77 лет ушел из жизни известный украинский переводчик, журналист, поэт и художник Александр Мокровольский. Он получил признание за исключительный перевод шедевров Джона Толкина "Гоббита" и "Властелина колец". За свои работы Александр был удостоен престижной литературной премией имени Максима Рыльского в 1999 году.

Его нашли мертвым в своей комнате в Доме творчества писателей в Ирпене под Киевом.