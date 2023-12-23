На днях состоялась премьера нового фильма Брэдли Купера, где он выступил как актер, так и режиссер фильма. Фильм "Маэстро" стал доступен на платформе Netflix 20 декабря.

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Леонарда Бернстайна назвали россиянином

Лента рассказывает об американском дирижере и композиторе украинско-еврейского происхождения Леонарда Бернстайна. И пока в сети делятся первыми впечатлениями по поводу сюжета и эстетики фильма, сценарий хочется отметить недоработанный.

В начале картины Бернстайн (которого играет Брэдли Купер) описывает сходство со своей будущей женой Фелицией (ее роль исполняет Келли Маллиган). Рассказывая факты из биографии Леонарда, Фелиция называет его, языком оригинала, "russian Orthodox Jew" – русским ортодоксальным евреем.

Конечно, в украинской озвучке эти слова звучат как "украинский ортодоксальный еврей", однако очевидно, на каком языке будут смотреть фильм иностранцы, а после просмотра фильма ошибочно будут воспринимать Леонарда Бернстайна как россиянина.

Трейлер "Маэстро": смотрите видео онлайн

Корни Леонарда Бернстайна

Леонард Бернстайн родился в еврейской семье Самуила Бернштайна и Дженни, девичьей фамилией которой была Ризнык. Перед Первой мировой войной семья эмигрировала из пригорода Ровно в США, что доказывает именно украинские корни композитора.

Сохранилось архивное фото семьи, где сестра Леонарда позирует в вышитой сорочке, на ней нет ни косоворотки или других элементов "русской культуры".



Семья Бернстайнов / Фото из инстаграма

Леонард Бернстайн занял 2 место в списке 20 лучших дирижеров всех времен по версии журнала BBC Music Magazine. Он получил 16 Грэмми и еще 7 наград Эмми. The New York Times назвали его "одним из самых талантливых и успешных музыкантов за всю американскую историю".