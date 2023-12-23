Днями відбулась прем'єра нового фільму Бредлі Купера, де він виступив як актор, так і режисер стрічки. Фільм "Маестро" став доступним на платформі Netflix 20 грудня.

До слова У світі солодощів: 7 фактів про "Чарлі та шоколадну фабрику" з улюбленим Джонні Деппом

Леонарда Бернстайна назвали росіянином

Стрічка розповідає про американського диригента й композитора українсько-єврейського походження Леонарда Бернстайна. І поки в мережі діляться першими враженнями з приводу сюжету й естетики фільму, сценарій хочеться відзначити як недопрацьований.

На початку картини Бернстайн (якого грає Бредлі Купер) описує схожість зі своєю майбутньою дружиною Феліцією (її роль виконує Келлі Малліган). Розповідаючи факти з біографії Леонарда, Феліція називає його, мовою оригіналу, "russian Orthodox Jew" – російським ортодоксальним євреєм.

Звичайно, в українській озвучці ці слова звучать як "український ортодоксальний єврей", однак очевидно, якою мовою дивитимуться фільм іноземці, а після перегляду стрічки хибно сприйматимуть Леонарда Бернстайна як росіянина.

Трейлер "Маестро": дивіться відео онлайн

Коріння Леонарда Бернстайна

Леонард Бернстайн народився в єврейській родині Самуїла Бернштайна та Дженні, дівоче прізвище якої було Різник. Перед Першою світовою війною сім'я емігрувала з передмістя Рівного до США, що доводить саме українське коріння композитора.

Збереглося архівне фото родини, де сестра Леонарда позує у вишиванці, на ній немає ні косоворотки чи інших елементів "російської культури".



Сім'я Бернстайнів / Фото з інстаграму

Леонард Бернстайн посів 2 місце у списку 20 найкращих диригентів усіх часів за версією журналу BBC Music Magazine. Він отримав 16 Греммі та ще 7 нагород Еммі. The New York Times назвали його "одним із найталановитіших і найуспішніших музикантів за всю американську історію".