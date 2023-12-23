Хлопець загинув у автокатастрофі в Києві. Йому було всього 24 роки.

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Помер молодий актор Роман Новак

Як зазначила колега артиста Ася Марциновська, він загинув у ДТП разом зі своїм братом, коли вони їхали до мами.

Друзі, велике горе в родині "Молодого театру". В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам'ять талановитому акторові та нашому другу,

– написали на фейсбук-сторінці театру.

Роман Новак був помітною фігурою "Молодого театру" Києва. Він брав участь у численних виставах. Серед його творчого репертуару "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Харві", "Осінній блюз", "Підступність і кохання", "Саломея", "Сон в літню ніч", "Homo ferus, або стерво – любов", "Цап-ка-цап", "Шинель".

Зазначимо, вчора, 22 грудня, у 77 років пішов з життя відомий український перекладач, журналіст, поет і художник Олександр Мокровольський. Він отримав визнання за винятковий переклад шедеврів Джона Толкіна "Гобіта" і "Володаря перснів". За свої роботи Олександр був нагороджений престижною літературною премією імені Максима Рильського в 1999 році.

Його знайшли мертвим у своїй кімнаті в Будинку творчості письменників в Ірпені під Києвом.