Про втрату повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко. Актор Богдан Колесник був зіркою багатьох українських серіалів.

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Помер Богдан Колесник

У Держкіно уточнили, що Богдан Колесник загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Це сталося вчора, 23 грудня.

Відомий український актор грав ролі у багатьох серіалах. Наприклад, "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".

Богдан Колесник був також актором кіно – працював у театрі "Особистості" та в Українському Сучасному Театрі.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким Богдана! Вічна Слава Герою,

– мовиться у повідомленні Держкіно.



Богдан Колесник / Фото з фейсбуку Держкіно

Зауважимо, напередодні стало відомо про ще одну втрату для українського кіно – у ДТП загинув 24-річний актор Роман Новак. Автокатастрофа сталася, коли він їхав до матері разом з братом. Роман Новак був зіркою "Молодого театру" в Києві.