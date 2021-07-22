Самые знаковые роли легендарного Богдана Сильвестровича Ступки

Его называют человеком-эпохой. По его ролям можно изучать историю и познавать Украину. 9 лет назад Украина потеряла гениального артиста, выдающегося деятеля культуры, незаурядный талант – Богдана Сильвестровича Ступку. Редакция Кино 24 вспоминает лучшие роли легендарного украинского актера театра и кино.

Коллеги Ступки рассказывали, что он называл себя "Актер Актерыч" и любил, когда на съемочной площадке к нему обращались Бодя, Ступочка или Сильвестр Сталоновый. Также он терпеть не мог пафоса и официоза.

Интересно К 30-й годовщине Независимости в кинотеатрах Украины покажут лучшие современные украинские фильмы

Ленты "Белая птица с черной отметиной", "Молитва о гетмане Мазепе", "Черная рада" – в золотом фонде украинского кино. Одна из самых известных его ролей – Тарас Бульба в экранизации известного романа Николая Гоголя. После съема Ступка признался, что она была самой тяжелой в его жизни.

В творческом активе актера немало исторических личностей: гетманы Иван Брюховецкий ("Черная рада"), Иван Мазепа ("Молитва за гетмана Мазепу"), Богдан Хмельницкий ("Огнем и мечом"), и даже Чингисхан ("Тайна Чингисхана"). Однако, для многих он остался могущественным и сильным Тарасом Бульбой. Художник даже побывал в Запорожском крае, на славной Хортице, где снимали одноименный художественный фильм.

Он умер 9 лет назад от сердечного приступа. В память о выдающемся актере редакция Кино 24 расскажет о самых знаковых его ролях в кино.

Самых знаковых роли легендарного Богдана Сильвестровича Ступки

Орест Звонарь ("Белая птица с черной отметиной")

1970

Дебют Богдана Сильвестровича Ступки. В этой картине Ступка сыграл бойца УПА Ореста Звонаря. Фильм получил Золотую медаль на Московском международном кинофестивале и премию Серебряные сирены на кинофестивале в Сорренто.

"Белая птица с черной отметиной": о фильме от 24 канала

Богдан Хмельницкий ("Огнем и мечом")

1999

В четырехсерийной военно-исторической картине польского режиссера Ежи Гофмана "Огнем и мечом" Ступка сыграл казацкого гетмана Богдана Хмельницкого, который борется с польским паном Чаплинским.

Речь Богдана Хмельницкого об Украине: смотрите фрагмент из фильма "Огнем и мечом"

Полковник Бойко ("Восток-Запад")

1999

Фильм французского режиссера Режиса Варнье изображает события конца 1940-х годов, когда на волне послевоенного патриотизма многие русские эмигранты репатриировались в СССР. Вернувшись на родину, Алексей Головин с женой Мари сталкиваются с жуткими реалиями сталинского тоталитаризма. Богдан Ступка сыграл здесь полковника Бойко.

"Восток-запад": смотрите фрагмент из фильма

Иван Мазепа ("Молитва о гетмане Мазепе")

2001

В этом историческом фильме Юрия Ильенко Богдан Ступка сыграл главную роль. Лента изображает конфликт царя Петра I и украинского гетмана Ивана Мазепы. Впервые картина была представлена на Берлинском кинофестивале. Новая версия "Молитвы о гетмане Мазепе" вышла в 2010 году.

"Молитва о гетмане Мазепе": смотрите видео

Отец Маши, извращенец ("Два в одном")

2007

В фильме Киры Муратовой "Два в одном" Богдан Ступка сыграл старого извращенца и насильника, который издевается над собственной дочерью. Сам актер считал эту роль одной из самых удачных в его карьере.

"Два в одном": смотрите видео

Константин ("Сердце на ладони")

2008

В драме польского классика Кшиштофа Занусси Ступка сыграл успешного и избалованного бизнесмена Константина, который сталкивается с тяжелой болезнью сердца и, чтобы выжить, вынужден искать себе донора. В больнице герой знакомится с молодым парнем Стефаном, который потерял и работу, и желание жить. Теперь Константину остается только помочь новому другу уйти из жизни.

"Сердце на ладони": смотрите видео

Тарас Бульба ("Тарас Бульба")

2009

В экранизации одноименной повести Николая Васильевича Гоголя "Тарас Бульба" Богдану Ступке досталась главная роль. Роль неумолимого казацкого полковника оказалась, наверное, одной из самых известных в карьере покойного актера.

"Тарас Бульба": смотрите трейлер



