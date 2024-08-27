Легенда украинского кино: 5 самых выдающихся лент, в которых снялся Богдан Ступка

27 августа 1941 года родился выдающийся украинский актер театра и кино Богдан Сильвестрович Ступка. Мужчина получил известность и в других странах мира и непревзойденно сыграл многих персонажей. Однако его жизнь оборвалась в 2012 году. Известно, что актер долго боролся с тяжелой болезнью – раком костей.

В театре Ступка сыграл более 50 ролей. Сцену он полюбил еще в детстве, поскольку отец, тетя и дядя Богдана работали во Львовском оперном театре. Каким же актер запомнился в кино, читайте на сайте Кино 24.

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"Белая птица с черной отметиной" (1971)

Роль – Орест Звонарь

События фильма разворачиваются в 1937-1947 годах, а зрители знакомятся с семьей Звонарей, которая живет на Буковине. Люди находятся в трудной ситуации, ведь еды нет, а румыны начали насаждать свой язык и культуру. Глава семьи Звонарей решает, что его сыновья – Петр, Орест, Богдан и Георгий должны пойти в батраки.

"Белая птица с черной отметиной": смотрите онлайн трейлер фильма

"Молитва о гетмане Мазепе" (2001)

Роль – гетман Иван Мазепа

"Молитва о гетмане Мазепе" стал первым крупнобюджетным и полнометражным фильмом, с тех пор, как Украина обрела независимость. К тому же он входит в рейтинг 100 лучших фильмов в истории украинского кино. По сюжету, происходит борьба между гетманом Иваном Мазепой и московским царем Петром I.

"Молитва о гетмане Мазепе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Черная рада" (2001)

Роль – Иван Брюховецкий

За основу этого сериала лег роман Пантелеймона Кулиша "Черная рада". В нем рассказывается о временах после смерти украинского гетмана Богдана Хмельницкого. Теперь за власть борются Иван Брюховецкий и Яким Сомко. Присутствует и любовная линия, которая является не менее интересной, чем политическая.

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"Черная рада": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Огнем и мечом" (1999)

Роль – Богдан Хмельницкий

"Огнем и мечом" – польский фильм, который снял режиссер Ежи Гоффман. Посол князя Речи Посполитой Яремы Вишневецкого спасает Богдана Хмельницкого, когда едет из Крыма. После этого последний становится во главе казацкого восстания, которому удается победить поляков. Однако Ярема Вишневецкий пытается унять бунт.

"Огнем и мечом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сердце на ладони" (2008)

Роль – Константин

В фильме рассказывается о бизнесмене Константине, прекрасная жизнь которого меняется в один момент. Мужчина узнает, что имеет проблемы с сердцем, поэтому должен срочно искать донора. Когда главный герой приходит в больницу, то встречает парня, который хочет покончить жизнь самоубийством и может спасти Константина.

"Сердце на ладони": смотрите онлайн трейлер фильма

Обязательно посмотрите фильмы с Богданом Ступкой. Его игра – непревзойденная, поэтому точно вас поразит.