Актер откровенно признался, чему стремится научить своих сыновей. Также Алексей впервые рассказал, кем работает его жена.

Смотрите также Готовимся к осени: 4 фильма и сериала об образовании и обучении

Алексей Гнатковский раскрыл подробности личной жизни

По словам актера, его жена Ольга является человеком с большим потенциалом. Она много раз меняла сферу своей деятельности, ища то, что больше всего ей подходит. Однако, во время войны, когда страна переживает тяжелые времена, Ольга нашла свое истинное призвание в благотворительности.

"Мы познакомились в институте, она также закончила политологию, работала пиарщицей в крупных компаниях, потом в банке. И на телевидении журналисткой работала журналисткой. После декрета имела свой шоурум, занималась сферой моды. А сейчас, после начала полномасштабной войны, руководит благотворительным фондом: у нас есть семейный фонд, и мы его ведем. Плюс социальные разные проекты – работает с детьми, с переселенцами, с жертвами изнасилований, с матерями с женами погибших, с военными и так далее", – поделился актер.

Вместе с Алексеем они основали благотворительный фонд, основной целью которого является поддержка украинских военных и помощь людям, которые пострадали от российского террора.

Это огромный пласт работы. Бог меня ею благословил. Я радуюсь таким благословением,

– рассказал Гнатковский.

Гнатковский также поделился рассказами о своих двух сыновьях. Он отметил, что отцовство стало для него одним из важнейших аспектов жизни, и эта роль дарит ему большую радость и ответственность.

Они (дети актера – Кино 24) очень хорошо касаются военной реальности, потому что у нас половина семьи воюет: их крестные дяди сейчас на фронте. Мы пережили и плен, и освобождение из плена. Мои дети хорошо об этом знают, понимают, ориентируются в ситуации и много помогают. А больше всего я учу их своим традициям, своей культуры. Учу быть людьми. Как по мне, это самое важное. Самое важное, что мы должны дать детям – это образование и культуру,

– говорит Алексей.

Актер стремится быть образцом для своих детей, вдохновлять их на добрые поступки и учить важным ценностям, которые помогут им в жизни.