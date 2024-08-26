Актор відверто зізнався, чого прагне навчити своїх синів. Також Олексій вперше розповів, ким працює його дружина.

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Олексій Гнатковський розкрив подробиці особистого життя

За словами актора, його дружина Ольга є людиною з великим потенціалом. Вона багато разів змінювала сферу своєї діяльності, шукаючи те, що найбільше їй підходить. Однак, під час війни, коли країна переживає важкі часи, Ольга знайшла своє справжнє покликання в благодійності.

"Ми познайомилися в інституті, вона також закінчила політологію, працювала піарницею у великих компаніях, потім у банку. І на телебаченні журналісткою працювала. Після декрету мала свій шоурум, займалася сферою моди. А зараз, після початку повномасштабною війни, керує благодійним фондом: у нас є сімейний фонд, і ми його ведемо. Плюс соціальні різні проєкти – працює з дітьми, з переселенцями, з жертвами зґвалтувань, з матерями з дружинами загиблих, з військовими й так далі", – поділився актор.

Разом з Олексієм вони заснували благодійний фонд, основною метою якого є підтримка українських військових та допомога людям, які постраждали від російського терору.

Це величезний пласт роботи. Бог мене нею благословив. Я тішуся таким благословінням,

– розповів Гнатковський.

Гнатковський також поділився розповідями про своїх двох синів. Він наголосив, що батьківство стало для нього одним із найважливіших аспектів життя, і ця роль дарує йому велику радість та відповідальність.

Вони (діти актора – Кіно 24) дуже добре дотичні до воєнної реальності, тому що у нас половина сім'ї воює: їхні хрещені дядьки зараз на фронті. Ми пережили й полон, і звільнення з полону. Мої діти добре про це знають, розуміють, орієнтуються в ситуації та багато допомагають. А найбільше я вчу їх своїх традицій, своєї культури. Вчу бути людьми. Як на мене, це найважливіше. Найважливіше, що ми маємо дати дітям – це освіту і культуру,

– каже Олексій.

Актор прагне бути взірцем для своїх дітей, надихати їх на добрі вчинки й вчити важливим цінностям, які допоможуть їм у житті.