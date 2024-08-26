Эти актеры отличаются не только своим талантом, но и принципиальностью, отстаивая свою позицию в непростые времена. В материале от Кино 24 вы сможете узнать имена этих украинских актеров, которые выбрали путь независимого творческого развития.

Смотрите также Звезда "Довбуша" Гнатковский впервые заговорил о жене и двух сыновьях

Украинские актеры, которые никогда не снимались в России

Их карьеры развивались в разных направлениях: кто-то снимался в знаковых украинских фильмах, другие – стали известными благодаря работе в театре. Но все они имеют общее то, что никогда не были частью российского кинематографа. Среди таких актеров:

Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский известен своей харизмой и принципиальной проукраинской позицией. Актер активно пропагандирует важность украинского образования и культуры, считая их основой национальной идентичности и стабильности страны. Он подчеркивает, что до того, как на территорию Украины пришли вражеские танки, здесь уже проник русский язык, а также влияние таких деятелей культуры, как Пушкин и другие русские писатели, которые, к сожалению, захватывали часть украинского общества.

Гнатковский четко придерживается своих принципов и никогда не снимался в России, отказываясь участвовать в проектах, которые бы могли поддерживать российский кинематограф. Для него важно демонстрировать свою солидарность с Украиной и сохранять собственную культурную идентичность в условиях глобальных вызовов.

Таисия Щурук

Таисия Щурук – молодая украинская актриса, которая начала свою карьеру еще в подростковом возрасте. В 16 лет она успешно прошла кастинг для известного украинского сериала "Киев днем и ночью". В сериале она получила роль эгоцентричного и непокорного подростка, который сталкивается с серьезными взрослыми проблемами. Эта роль стала важным шагом в ее карьере.

Пик популярности Таисии пришелся на 2019 год, когда она получила признание благодаря своей роли в сериале "Первые ласточки". Ее актерское мастерство было высоко оценено как критиками, так и зрителями.

После начала большой войны в Украине Таисия продолжила свою работу в сфере кино и телевидения, сыграв роль в сериале "Одна семья". Очевидно, эта актриса также не имела в планах покорять российский кинематограф для того, чтобы ее заметили в Украине. И ей это удалось.

Александр Рудинский

Александр Рудинский также является частью списка молодых украинских актеров, которые никогда не работали в России. Ранее он делился, что во время учебы часто получал примеры из русской литературы, касающиеся техники актерского мастерства. Рудинский выражает благодарность за эти знания, поскольку они помогли ему в профессиональном развитии.

Однако это не стало причиной для того, чтобы отправиться в страну-агрессора и продолжать свою карьеру там. Александр четко придерживается своих принципов и сосредоточен на развитии в Украине. Недавно он достиг новых высот, сыграв в сериале "Декамерон" от Netflix, что стало еще одной вехой в его успешной карьере.

Таисия Хвостова

Таисия Хвостова завершила обучение на факультете актерского мастерства Киевского национального университета культуры и искусств в 2019 году, получив степень бакалавра по специальности "актер драматического театра" в мастерской Нины Гусаковой и Валерии Штефюк. После этого, в 2021 году, она продолжила обучение и закончила магистратуру КНУКиИ по специальности "сценическое искусство".

Таисия Хвостова активно строит свою карьеру относительно недавно. Как сознательная украинка, актриса не считала возможным и нужным развивать свою профессиональную деятельность в стране-агрессоре, что еще раз подтверждает ее принципиальную позицию по поддержке украинской культуры и независимости.