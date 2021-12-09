Боль и слезы леди Ди: в Украине начался показ фильма "Спенсер" с проникновенной Кристен Стюарт
Источник:24 канал
И вот пришла пора премьеры фильма Пабло Ларрейна о принцессе Уэльской Диане под названием "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Ярые фанаты королевской семьи и леди Ди ждали выхода этого фильма весь год.
Мировая премьера фильма "Спенсер" прошла еще в сентябре на Венецианском кинофестивале и презентации на CinemaCon. Однако на больших экранах в Украине она появилась только сегодня, 9 декабря. Оценка фильма на IMDb составляет 6,9, а на Rotten Romatoes – 83% свежести от критиков и 51% от зрителей.
Читайте также Когда на кону все: самые зрелищные партии покера в фильмах
Сюжет фильма
Фильм рассказывает о трех самых печальных днях принцессы Дианы во время Рождества в королевском имении Сандрингам в Норфолке. Там леди Ди борется с собственными эмоциями и волнением, поскольку знает об изменах мужа и понимает, что ее ждет развод с принцем Чарльзом. Она не может справиться с болью, которую причиняет ей ее муж, а также общественное давление и отношение к ней королевской семьи. Самая большая отдушина для нее сыновья принц Уильям и принц Гарри, которые утешают ее в самые печальные моменты.
Отметим, что новый фильм о принцессе Диане снял чилийский режиссер Пабло Ларрейн после фильма "Джеки" сНатали Портман.
"Спенсер: Тайна Дианы" 2021: смотреть трейлер фильма онлайн
Интересно Ода игре Кристен Стюарт – реакции на фильм о леди Ди "Спенсер" на Венецианском кинофестивалеПремьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покера, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.
Актеры фильма
Главную роль в фильме исполнила британская актриса Кристен Стюарт, которая готовилась к роли принцессы несколько месяцев. Актриса призналась, что сложнее было эмоционально подготовиться к этой роли и научиться говорить с британским акцентом, который был у принцессы Дианы. Ходят слухи, что Кристен Стюарт обязательно получит номинацию на Оскар-2022 благодаря своей драматической игре в фильме.
Кроме Кристен Стюарт, в картине мы увидим таких актеров:
- Джек Фартинг – принц Чарльз;
- Джек Нилен – принц Уильям;
- Фредди Спри – принц Гарри;
- Стелла Гонет – Елизавета II;
- Рикардо Саммель – принц Филипп;
- Томас Дуглас – отец Дианы Джон Спенсер.
Премьера в Украине намечена на 4 ноября 2021 года.
Обратите внимание Как создавали платье для Кристен Стюарт в фильме "Спенсер": неожиданные факты
"Спенсер" 2021: смотрите тизер фильма