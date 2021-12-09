Боль и слезы леди Ди: в Украине начался показ фильма "Спенсер" с проникновенной Кристен Стюарт

И вот пришла пора премьеры фильма Пабло Ларрейна о принцессе Уэльской Диане под названием "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Ярые фанаты королевской семьи и леди Ди ждали выхода этого фильма весь год.

Мировая премьера фильма "Спенсер" прошла еще в сентябре на Венецианском кинофестивале и презентации на CinemaCon. Однако на больших экранах в Украине она появилась только сегодня, 9 декабря. Оценка фильма на IMDb составляет 6,9, а на Rotten Romatoes – 83% свежести от критиков и 51% от зрителей.

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Сюжет фильма

Фильм рассказывает о трех самых печальных днях принцессы Дианы во время Рождества в королевском имении Сандрингам в Норфолке. Там леди Ди борется с собственными эмоциями и волнением, поскольку знает об изменах мужа и понимает, что ее ждет развод с принцем Чарльзом. Она не может справиться с болью, которую причиняет ей ее муж, а также общественное давление и отношение к ней королевской семьи. Самая большая отдушина для нее сыновья принц Уильям и принц Гарри, которые утешают ее в самые печальные моменты.

Отметим, что новый фильм о принцессе Диане снял чилийский режиссер Пабло Ларрейн после фильма "Джеки" сНатали Портман.

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Актеры фильма

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Главную роль в фильме исполнила британская актриса Кристен Стюарт, которая готовилась к роли принцессы несколько месяцев. Актриса призналась, что сложнее было эмоционально подготовиться к этой роли и научиться говорить с британским акцентом, который был у принцессы Дианы. Ходят слухи, что Кристен Стюарт обязательно получит номинацию на Оскар-2022 благодаря своей драматической игре в фильме.

Кроме Кристен Стюарт, в картине мы увидим таких актеров:

Джек Фартинг – принц Чарльз;

Джек Нилен – принц Уильям;

Фредди Спри – принц Гарри;

Стелла Гонет – Елизавета II;

Рикардо Саммель – принц Филипп;

Томас Дуглас – отец Дианы Джон Спенсер.

Премьера в Украине намечена на 4 ноября 2021 года.

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