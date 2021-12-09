Світова прем’єра фільму "Спенсер" відбулася ще у вересні на Венеційському кінофестивалі і презентації на CinemaCon. Проте на великих екранах в Україні вона з'явилась лише сьогодні, 9 грудня. Оцінка фільму на IMDb складає 6,9, а на Rotten Romatoes – 83% свіжості від критиків і 51% від глядачів.

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Сюжет стрічки

Кінокартинка розповідає про три найсумніші дні принцеси Діани в час Різдва у королівському маєтку Сандрінгам у Норфолку. Саме там леді Ді бореться з власними емоціями та хвилюванням, оскільки знає про зради чоловіка і розуміє, що її чекає розлучення з принцом Чарльзом. Вона не може впоратись з болем, якого завдає їй її чоловік, а також суспільний тиск та ставлення до неї королівської сім'ї. Найбільшою розрадою для неї є сини принц Вільям та принц Гаррі, які втішають її у найсумніші моменти.

Зазначимо, що новий фільм про принцесу Діану зняв чилійський режисер Пабло Ларрейн після стрічки "Джекі" з Наталі Портман.

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Актори фільму

Головну роль у стрічці виконала британська акторка Крістен Стюарт, яка готувалась до ролі принцеси кілька місяців. Актриса зізналась, що найскладнішим було емоційно підготуватись до цієї ролі та навчитись говорити з британським акцентом, який був у принцеси Діани. Подейкують, що Крістен Стюарт обов'язково отримає номінацію на Оскар-2022 завдяки своїй драматичній грі у стрічці.

Окрім Крістен Стюарт, у картині ми побачимо таких акторів:

Джек Фартінг – принц Чарльз;

Джек Нілен – принц Вільям;

Фредді Спрі – принц Гаррі;

Стелла Гонет – Єлизавета II;

Рікардо Саммель – принц Філіп;

Томас Дуглас – батька Діани Джон Спенсер.

Прем'єра в Україні запланована на 4 листопада 2021 року.

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