"Боровся с сепсисом": какие болезни стали причиной смерти актера "Гарри Поттера" Робби Колтрейна

Актер фильмов о Гарри Поттере Робби Колтрейн скончался 14 октября 2022 года. Спустя 10 дней обнародовали подробности его смерти.

Любимец миллионов Робби Колтрейн умер в связи с разными проблемами со здоровьем. Одна из болезней, с которыми он боролся за последние годы, – это сепсис.

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Причина смерти Робби Колтрейна

Звезда "поттерианы" имела инфекционные заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой и боролся с ожирением. Впрочем, причиной смерти явилась полиорганная недостаточность.

– повреждение жизненно важных органов до такого уровня, что они перестают функционировать и поддерживать организм.

В свидетельстве о смерти Колтрейна говорится, в частности, о борьбе с сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей и об атеросклерозе сосудов сердца. Кроме этого, актер страдал диабетом.

Известно, что в 2019 году он оказался в инвалидной коляске из-за острого остеоартрита. Это дегенеративная болезнь суставов, которая развивается в результате разрушения суставного хряща и повреждения других тканей сустава.

Что известно о Робби Колтрейне

Британский актер снялся во многих фильмах, среди которых:

"Двенадцать друзей Оушена";

"И всего мира мало";

"Золотой глаз";

"Из ада";

"Братья Блум";

"Мона Лиза" и другие.

Больше всего Колтрейн запомнился зрителям ролью Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. "Робби, пожалуй, лучше всего запомнят в течение следующих десятилетий как Хагрида. Роль, приносившая радость и детям, и взрослым, еженедельно вызвала поток писем от поклонников в течение 20 лет",

– сказала агент актера.

Напомним, Робби Колтрейн скончался в пятницу, 14 октября. Актер находился в больнице под наблюдением медиков, но они не смогли спасти его жизнь.