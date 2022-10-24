Улюбленець мільйонів Роббі Колтрейн помер у зв’язку з різними проблемами зі здоров’ям. Одна із хвороб, з якими він боровся упродовж останніх років, – це сепсис.
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Причина смерті Роббі Колтрейна
Зірка "поттеріани" мав інфекційні захворювання, проблеми із серцево-судинною системою та боровся з ожирінням. Втім, причиною смерті стала поліорганна недостатність.
У свідоцтві про смерть Колтрейна йдеться зокрема про боротьбу з сепсисом, інфекцією нижніх дихальних шляхів та про атеросклероз судин серця. Крім цього, актор страждав від діабету.
Відомо, що у 2019 році він опинився в інвалідному візку через гострий остеоартрит. Це дегенеративна хвороба суглобів, яка розвивається внаслідок руйнування суглобового хряща й ушкодження інших тканин суглоба.
Що відомо про Роббі Колтрейна
Британський актор знявся у багатьох фільмах, серед яких:
- "Дванадцять друзів Оушена";
- "І цілого світу замало";
- "Золоте око";
- "Із пекла";
- "Брати Блум";
- "Мона Ліза" та інші.
Найбільше Колтрейн запам’ятався глядачам роллю Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера. "Роббі, мабуть, найкраще запам'ятають протягом наступних десятиліть як Геґріда. Роль, яка приносила радість і дітям, і дорослим, щотижня викликала потік листів від шанувальників протягом 20 років",
– сказала агентка актора.
Нагадаємо, Роббі Колтрейн помер у п'ятницю, 14 жовтня. Актор перебував у лікарні під наглядом медиків, але вони не змогли врятувати його життя.