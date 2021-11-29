Кроме Елены Кравец и Юрия Ткача, в фильме снялись неожиданные камео – звезды украинского футбола и исполнительница, чьи треки звучат едва ли не во время каждого украинского застолья. Кто будет удивлять зрителей и что будет происходить с героями семейной комедии? Об этом редакции кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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Семейство районных бизнесменов Наливайченко подготовилось к отдыху на природе на все 100%: в их арсенале немало еды, фирменных наливок и неизменных атрибутов для проведения семейных веселья – взять хотя бы надувной круг-фламинго главы семейства Толи (Юрий Ткач). Колоритная Рая (Ирина Гатун) тоже никак не может усидеть на месте, она изо всех сил старается не сводить глаз с детей – юной модницы Марьяны (Вероника Лукьяненко) и малого озорника Дениски (Алекс Березовский) – потому как знать, что они вытворят на этот раз.

"Идиллию" разрушают Драгомановы, которые выбрали ту же самую поляну под семейный пикник. Правда, у сдержанной преподавательницы истории искусств Тани (Елена Кравец), ее мужа-дирижера Евгения (Андрей Исаенко), юной экоактивистки Лизы (Марго Крупина-Биньковская) и ярого фаната футбольного клуба "Шахтер" Ярослава (Илья Паладин) несколько другие взгляды на отдых – они отдают предпочтение спортивным активностям на свежем воздухе.

Тем не менее, две совершенно разные по взглядам и убеждениям семьи – не единственные, кого заинтересовала эта поляна. Неподалеку притаился местный коррупционер Степан Хомяк (Михаил Жонин) со своим помощником Геной (Алексей Завгородний) – они явно что-то задумали.

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Режиссером ленты является Олег Зборовский. Авторы сценария – Артур Лерман, Вячеслав Островцев, Гарик Бирча. Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.