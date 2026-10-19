Звезда "Гарри Поттера" во второй раз стала мамой: родила дома и показала малыша с необычным именем

Пока поклонники "Гарри Поттера" с нетерпением ждут новой экранизации культовой истории, у одной из любимых актрис оригинальной франшизы уже есть свои семейные приключения. И на этот раз никаких волшебных палочек – только домашние роды, счастливые родители и маленькое чудо.

35-летняя Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, во второй раз стала мамой. Актриса родила сына 28 сентября, однако радостной новостью в своем инстаграме поделилась только 17 октября.

Необычное имя и домашние роды

В своем инстаграме Бонни опубликовала трогательные фотографии новорожденного и рассказала, что роды прошли дома.

Мальчика назвали Астер Скай Райт Лококо (Aster Sky Wright Lococo). И если вы подумали, что такое имя вполне могло бы принадлежать персонажу из мира магии, то вы не одиноки.

На самом деле актриса объяснила, что вдохновилась цветком астрой, название которого происходит от греческого слова, означающего "звезда".

Познакомьтесь с нашим сыном Астером Скаем. Наша маленькая звездочка уже получила столько любви от своего старшего брата Элио, – написала счастливая мама.

Райт также поблагодарила акушерку и доулу, которые помогали ей во время домашних родов.

Что известно о семье актрисы

Бонни Райт замужем за американцем Эндрю Лококо. Пара поженилась в марте 2022 года, а уже в сентябре 2023-го у них родился первенец Элио Оушен.

Кстати, ранее актриса была помолвлена с коллегой по "Гарри Поттеру" Джейми Кэмпбеллом Бовером, сыгравшим молодого Гелерта Гриндевальда. Однако в 2012 году знаменитости расторгли помолвку.

Теперь же Бонни во второй раз наслаждается материнством. И хотя ее экранной героине Джинни Уизли пришлось пережить немало волшебных приключений, в реальной жизни актриса, похоже, нашла свой собственный рецепт счастья.

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