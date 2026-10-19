35-річна Бонні Райт, яка зіграла Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, вдруге стала мамою. Акторка народила сина 28 вересня, однак радісною новиною у своєму Instagram поділилася лише 17 жовтня.

Незвичайне ім'я та домашні пологи

У своєму інстаграмі Бонні опублікувала зворушливі фотографії новонародженого та розповіла, що пологи відбулися вдома.

Хлопчика назвали Астер Скай Райт Лококо (Aster Sky Wright Lococo). І якщо ви подумали, що таке ім'я цілком могло б належати персонажу світу магії, то ви не самі.

Насправді ж акторка пояснила, що надихнулася квіткою айстрою, назва якої походить від грецького слова, що означає "зірка".

Познайомтеся з нашим сином Астером Скаєм. Наша маленька зірочка вже отримала стільки любові від свого старшого брата Еліо, – написала щаслива мама.

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Райт також подякувала акушерці та доулі, які допомагали їй під час домашніх пологів.

Що відомо про сім'ю акторки

Бонні Райт одружена з американцем Ендрю Лококо. Пара побралася у березні 2022 року, а вже у вересні 2023-го в них народився первісток Еліо Оушен.

До речі, раніше акторка була заручена з колегою за "Гаррі Поттером" Джеймі Кемпбеллом Бовером, який зіграв молодого Ґелерта Ґріндельвальда. Однак у 2012 році знаменитості розірвали заручини.

Тепер же Бонні насолоджується материнством удруге. І хоча її екранній героїні Джіні Візлі довелося пройти через чимало магічних пригод, у реальному житті акторка, схоже, знайшла власний рецепт щастя.

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