Слова написали актриса Виктория Булитко и стендаперка Наталья Гарипова. Ироническую песню под названием "Про етіх" уже прокомментировали украинские звезды шоубиза: Алина Паш, Наталья Денисенко, Ольга Полякова и другие.

К теме На что способна Россия: Виктория Булитко подобрала точные цитаты известных людей о россиянах

Виктория Булитко записала песню о Путине и его окружении

В инстаграме звезда отметила "Вдохновленны Алексеем Дурневым" и на природе под гитару спела сингл о Путине и россиянах.

Реакция сети

"Фаааяяя", – отметила Алина Паш и "гениально" написала Наталья Денисенко. Ольга Полякова прокомментировала "Боже, как прекрасно", а MamaRika отреагировала на эмодзы.

Почитатели творчества Булитко впечатлены ее новым творением и уже ждут следующего хита.

К слову, недавно актриса показала в сторис меткие высказывания исторических русских фигур о России. Там говорится, что россияне – рабы, которые никогда не знали правды.