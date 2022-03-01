"Боже великий, единственный, нам Украину храни": звезда "Звездных войн" Марк Гемилл – за Украину

Марк Хэмилл, сыгравший джедая Люка Скайвокера во вселенной "Звездных войн", также поддержал Украину. В твиттере он опубликовал торжественную песню "Молитву за Украину" от украинского хора в Нью-Йорке.

Актер назвал это исполнение духовного гимна Украины "трогательным и волшебным". В твиттере он также выразит словесную поддержку украинцам, написав: "Мы остаемся с Украиной".

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Кто такой Майк Хэмилл? Это американский актер. Наиболее известен по роли джедая Люка Скайвокера во вселенной "Звездных войн". Кроме этого, озвучивал Джокера в мультсериалах и играх о Бэтмене с 1992 по 2011 год.

Мировые звезды продолжают выражать поддержку Украине, что не может нас, украинцев, не радовать. Это придает моральный дух и сплачивает нас еще больше.

Свою поддержку уже выразили: Стивен Кинг, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.

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