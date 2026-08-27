Как сообщает pagesix, об этом Грин рассказал в подкасте "Really Famous with Kara Mayer Robinson". По его словам, кризис произошел примерно 10–12 лет назад, когда ему было 39–40 лет. Тогда он испытывал симптомы, похожие на инсульт, но окончательный диагноз врачи так и не поставили. Сам актер предполагает, что важную роль могли сыграть внутреннее воспаление, питание и сильный эмоциональный стресс.

"Мне пришлось заново учиться ходить и говорить"



Брайан Остин Грин о загадочной болезни / Фото: скриншот из видео



Самым страшным для Грина было даже не само недомогание, а ощущение, что он теряет самого себя. По его словам, он не мог нормально читать и писать, а мозг и тело словно перестали работать как единая система.

Восстановление оказалось не быстрым марафоном, а многолетним квестом. Актер рассказал, что потребовалось около четырех с половиной лет, прежде чем он по-настоящему пришел в себя. За это время ему пришлось буквально заново учиться базовым вещам – в частности, ходить и говорить.

Грин также признался, что боялся потерять свои профессиональные навыки. Из-за того, насколько тяжелым было его состояние, он даже подумывал о том, чтобы полностью изменить свою жизнь и профессиональный путь.

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Когда состояние Грина начало улучшаться, он обратился за психологической помощью. По словам актера, во время терапии он понял, что сильный эмоциональный стресс и переживания, которые он носил в себе еще с детства, могли быть важной частью того, что с ним происходило.

Психотерапевт, по словам Грина, помогла ему научиться лучше говорить о своих эмоциях. Он особо отметил ее четкие и конкретные советы, которые поначалу было страшно выполнять, но которые, по его словам, в конечном итоге помогли ему по-новому общаться с людьми.

Все это происходило во время брака с Меган Фокс

На момент болезни Грин был женат на Меган Фокс. Пара официально состояла в браке с 2010 по 2021 год, а значит, именно на этот период пришелся и тяжелый этап его жизни.

Page Six также напоминает, что Фокс разрывала отношения с Грином в 2015 году, когда он серьезно болел и почти не мог двигаться. Позже они снова сошлись, но окончательно расстались уже в 2020 году.

Другая голливудская звезда, недавно скончавшаяся, рассказывала о травме, которая не давала ей нормально жить целых 20 лет.