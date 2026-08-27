Як повідомляє pagesix, про це Грін згадав у подкасті Really Famous with Kara Mayer Robinson. За його словами, криза сталася приблизно 10–12 років тому, коли йому було 39–40 років. Тоді він відчував симптоми, схожі на інсульт, але остаточного діагнозу лікарі так і не встановили. Сам актор припускає, що важливу роль могли відіграти внутрішнє запалення, харчування та сильний емоційний стрес.

"Мені довелося вчитися ходити й говорити заново"



Браян Остін Грін про загадкову хворобу / Фото Скріншот з відео



Найстрашніше для Гріна було навіть не саме нездужання, а відчуття, що він втрачає самого себе. За його словами, він не міг нормально читати й писати, а мозок і тіло наче перестали працювати як одна система.

Відновлення виявилося не швидким марафоном, а багаторічним квестом. Актор розповів, що знадобилося близько чотирьох із половиною років, перш ніж він по-справжньому оговтався. За цей час йому довелося буквально заново вчитися базових речей — зокрема ходити й говорити.

Грін також зізнався, що боявся втратити свої професійні здібності. Через те, наскільки важким був його стан, він навіть думав про те, щоб повністю змінити своє життя та професійний шлях.

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Коли стан Гріна почав покращуватися, він звернувся по психологічну допомогу. За словами актора, під час терапії він зрозумів, що сильний емоційний стрес і переживання, які він носив із собою ще з дитинства, могли бути важливою частиною того, що з ним відбувалося.

Терапевтка, за словами Гріна, допомогла йому навчитися краще говорити про свої емоції. Він особливо відзначив її чіткі та конкретні поради, які спочатку було страшно виконувати, але які, за його словами, зрештою допомогли йому по-новому спілкуватися з людьми.

Усе це відбувалося під час шлюбу з Меган Фокс

На момент хвороби Грін був одружений із Меган Фокс. Пара офіційно перебувала у шлюбі з 2010 до 2021 року, а отже, саме на цей період припав і важкий етап його життя.

Page Six також нагадує, що Фокс розривала стосунки з Гріном у 2015 році, коли він серйозно хворів і майже не міг рухатися. Пізніше вони знову зійшлися, але остаточно розійшлися вже у 2020 році.

Інша голлівудська зірка, яка нещодавно померла, розповідала про травму, яка не давала нормально жити цілих 20 років.



