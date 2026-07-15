Бывший муж Меган Фокс шокировал признанием об их браке: "Это была моя ошибка"

Брайан Остин Грин сделал неожиданное признание о своем браке с Меган Фокс, заявил, что строил отношения не так, как следовало бы. Помогла ему это осознать терапия, которую актер прошел после развода.

Как сообщает People, после почти 15 лет отношений с Меган Фокс Брайан Остин Грин признался: когда-то он ставил внешность на первое место. Актер признался, что сначала влюблялся в красоту, а уже потом пытался строить отношения.

Личная жизнь Брайана Остина Грина



Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс / Фото Associated Press



После развода в 2020 году Брайан решил разобраться в своих моделях поведения и прошел терапию. Теперь он убежден: настоящие отношения начинаются не со страсти, а с дружбы. Именно так, по его словам, сложилось с нынешней невестой – танцовщицей Шарной Берджесс.

Пара сначала часами общалась, вместе завтракала, и только со временем партнеры осознали, что между ними есть романтические чувства.

Когда сначала возникает настоящая связь, вам уже не нужно гадать, почему думает другой человек. Вы с самого начала честны друг с другом, – пояснил Грин.

Актер добавил, что они с Шарной еще в начале отношений откровенно обсудили не только сильные стороны, но и недостатки друг друга. Именно такую открытость Грин считает фундаментом их отношений.

Отношения с Меган Фокс

Напомним, Брайан Остин Грин и Меган Фокс были вместе почти 15 лет, из которых около десяти – в браке. У пары трое общих сыновей. После развода каждый пошел своим путем: актер обручился с танцовщицей Шарной Берджесс, а Меган воспитывает дочь от рэпера MGK. Похоже, хэппи-энд в этой истории все же нашелся – просто уже в разных сюжетах.

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