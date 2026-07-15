Як розповідає people, після майже 15 років стосунків із Меган Фокс Браян Остін Грін визнав: колись ставив зовнішність на перше місце. Актор зізнався, що спочатку закохувався в красу, а вже потім намагався будувати стосунки.

Особисте життя Браяна Остіна Гріна



Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / Фото Associated Press



Після розлучення у 2020 році Браян вирішив розібратися у власних патернах поведінки та пройшов терапію. Тепер він переконаний: справжні стосунки починаються не з пристрасті, а з дружби. Саме так, за його словами, склалося з нинішньою нареченою – танцівницею Шарною Берджесс.

Пара спершу годинами спілкувалася, разом снідала, і лише згодом партнери усвідомили, що між ними є романтичні почуття.

Коли спочатку виникає справжній зв'язок, вам уже не потрібно гадати, що думає інша людина. Ви від самого початку чесні одне з одним, – пояснив Грін.

Актор додав, що вони з Шарною ще на початку стосунків відверто обговорили не лише сильні сторони, а й недоліки одне одного. Саме таку відкритість Грін вважає фундаментом їхніх стосунків.

Стосунки з Меган Фокс

Нагадаємо, Браян Остін Грін і Меган Фокс були разом майже 15 років, із яких близько десяти – у шлюбі. У пари є троє спільних синів. Після розлучення кожен пішов своїм шляхом: актор заручений із танцівницею Шарною Берджесс, а Меган виховує доньку від репера MGK. Схоже, хепі-енд у цієї історії все ж знайшовся – просто вже в різних сюжетах.

Подейкують, що одна з найміцніших пар Голлівуду, Голді Гоуп та Курт Рассел, офіційно одружились.

