О Виталие и Владимире Кличко снимут фильм. Режиссером ленты будет Сильвестр Сталлоне, который является другом украинцев. Экранизировать историю Кличко он планирует осенью 2021 года.

Известно, что Сильвестр Сталлоне выступит не только режиссером, но и сценаристом ленты "Братья-легенды". Старт съемок фильма о Виталие и Владимире Кличко планировался на осень 2020 года, однако из-за пандемии дату пришлось передвинуть на 2 года. Будет ли лента документальной или художественной – пока не разглашают. Держат в секрете и сюжет фильма.

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Планируется, что релиз "Братья-легенды" состоится в апреле 2022 года. Из-за ситуации с пандемией премьерную дату могут изменить.

Что известно о дружбе Кличко с Сильвестром Сталлоне

Сильвестр Сталлоне поддерживает дружеские отношения с Владимиром и Виталием Кличко. Так, в 2012 году они втроем спродюсировали мюзикл "Рокки". Тогда Виталий и Владимир совместно разработали боксерские элементы шоу.

Кроме этого, голливудский актер никогда не скрывал, что является сторонником этих знаменитых украинцев. В том же 2012 году Сталлоне поддержал Владимира Кличко на бое в Гамбурге, а в 2009-м болел за украинца во время боя с американцем Крисом Арреолой в Лос-Анджелесе.



Сильвестр Сталлоне с братьями Кличко / Фото EPA

Владимир Кличко в кино

Это не первая лента, которую посвятят спортивной карьере украинских екс-боксеров Владимира и Виталия Кличко. В 2011 году на экраны вышел документальный фильм "Кличко" режиссера Себастиана Денхардта. Фильм показывали в кинотеатрах Германии, Австрии, США, Польши, Эстонии и Украины.

Кроме этого, Владимир Кличко имеет немалый опыт съемок в голливудских фильмах. Боксер получал приглашения от знаменитых режиссеров и имел эффектные камео в популярных фильмах: