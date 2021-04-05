Про Віталія та Володимира Кличків знімуть фільм. Режисером стрічки буде Сильвестр Сталлоне, який є другом українців. Екранізувати історію Кличків він планує восени 2021 року.

Відомо, що Сильвестр Сталлоне виступить не тільки режисером, але й сценаристом стрічки "Брати-легенди". Старт зйомок фільму про Віталія та Володимира Кличків планувався на осінь 2020 року, однак через пандемію дату довелось пересунути на 2 роки. Чи буде стрічка документальною, чи художньою – поки не розголошують. Тримають у секреті і сюжет фільму.

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Планується, що реліз "Брати-легенди" відбудеться у квітні 2022 року. Через ситуацію з пандемією прем'єрну дату можуть змінити.

Що відомо про дружбу Кличків зі Сильвестром Сталлоне

Сильвестр Сталлоне підтримує дружні стосунки з Володимиром і Віталієм Кличками. Так, у 2012 році вони втрьох спродюсували мюзикл "Роккі". Тоді Віталій та Володимир спільно розробили боксерські елементи шоу.

Окрім цього, голлівудський актор ніколи не приховував, що є прихильником цих знаменитих українців. У тому ж 2012 році Сталлоне підтримав Володимира Кличка на бою в Гамбурзі, а у 2009-му вболівав за українця під час бою з американцем Крісом Арреолою в Лос-Анджелесі.



Сильвестр Сталлоне з братами Кличками / Фото EPA

Володимир Кличко в кіно

Це не перша стрічка, яку присвятять спортивній кар'єрі українських ексбоксерів Володимира та Віталія Кличків. У 2011 році на екрани вийшов документальний фільм "Кличко" режисера Себастіана Денхардта. Фільм транслювали у кінотеатрах Німеччини, Австрії, США, Польщі, Естонії та України.

Окрім цього, Володимир Кличко має чималий досвід зйомок у голлівудських фільмах. Боксер отримував запрошення від знаменитих режисерів та мав ефектні камео у популярних стрічках: