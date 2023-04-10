Мультфильм в первые пять дней проката собрал в кинотеатрах Северной Америки 204,6 миллиона долларов, из которых 146,4 миллиона – за уик-энд. Эти данные обнародовали студии Universal и Illumination.

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"Братья Супер Марио в кино" бьет рекорды по просмотрам

Международное собрание "Братьев Супер Марио в кино" составляет 173 миллиона долларов, суммарно же фильм за первые пять дней заработал во всем мире уже более 377 миллионов долларов. Таким образом, он побил рекорд фильма "Варкрафт" 2016 (210 миллионов) и "Холодного сердца 2" 2019 (358 миллионов). Это также рекорд для студии Illumination, которая, по сути, занималась производством фильмов франшизы "Гадкий я", "Пой", "Секреты домашних животных" и "Миньоны".

Что известно о мультфильме

Комедийный приключенческий мультфильм "Братья Супер Марио в кино" создан на основе одноименной видеоигры. Первая попытка экранизации состоялась в 1993 году – но тогда проект не имел успеха. На сегодняшний день существует не менее 44 фильмов и мультфильмов, основанных на компьютерных или видеоиграх, и еще 27 подобных проектов находятся в разработке.

"Братья Супер Марио в кино" – четвертая попытка экранизации. Компания Nintendo долгое время отказывалась от переговоров по использованию их интеллектуальной собственности для создания мультфильма после провальных попыток. Однако в 2016 году студии Illumination и Universal смогли добиться результативных переговоров и получили разрешение на производство мультфильма.

Сейчас компания Nintendo заинтересована в создании успешных фильмов, поэтому уже ведется разработка спинофу, главным героем которого станет Донки Конг.

"Братья Супер Марио в кино": смотрите трейлер мультфильма

Напомним, недавно вышел в кинотеатрах мультфильм "Мавка. Лесная песня". Кроме того, что он собрал в Украине уже более 100 миллионов гривен, мультфильм выбился в лидеры во французском прокате, обогнав "Шазама 2".