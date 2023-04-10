Мультфільм у перші п’ять днів прокату зібрав у кінотеатрах Північної Америки 204,6 мільйона доларів, з яких 146,4 мільйона – за вікенд. Ці дані оприлюднили студії Universal та Illumination.

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"Брати Супер Маріо у кіно" б’є рекорди за переглядами

Міжнародні збори "Братів Супер Маріо в кіно" становлять 173 мільйони доларів, сумарно ж фільм за перші п’ять днів заробив у всьому світі вже понад 377 мільйонів доларів. Таким чином, він побив рекорд фільму "Варкрафт" 2016 року (210 мільйонів) та "Холодного серця 2" 2019 року (358 мільйонів). Це також рекорд для студії Illumination, яка, власне, займалася виробництвом фільмів франшизи "Нікчемний я", "Співай", "Секрети домашніх тварин" та "Посіпаки".

Що відомом про мультфільм

Комедійний пригодницький мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" створено на основі однойменної відеогри. Перша спроба екранізації відбулася у 1993 році – але тоді проєкт не мав успіху. На сьогодні існує не менше 44 фільмів та мультфільмів, що ґрунтуються на комп'ютерних або відеоіграх, і ще 27 подібних проєктів перебувають у розробці.

"Брати Супер Маріо в кіно" – четверта спроба екранізації. Компанія Nintendo тривалий час відмовлялася від переговорів щодо використання їхньої інтелектуальної власності для створення мультфільму після провальних спроб. Проте, у 2016 році студії Illumination і Universal змогли досягти результативних перемовин і отримали дозвіл на виробництво мультфільму.

Зараз компанія Nintendo зацікавлена у створенні успішних фільмів, тому вже ведеться розробка спінофу, головним героєм якого стане Донкі Конг.

"Брати Супер Маріо у кіно": дивіться трейлер мультфільму

Нагадаємо, нещодавно вийшов в кінотеатрах мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Окрім того, що він зібрав в Україні вже понад 100 мільйонів гривень, мультфільм вибився в лідери у французькому прокаті, обігнавши "Шазама 2".