"Забыт и воскрес": история героя "Кита" и лучшего актера года – Брендана Фрейзера

Брендан Фрейзер после многих лет забвения все чаще появляется в мировых СМИ и подавно – 13 марта актер стал обладателем Оскара. И все это – благодаря новой роли в драме Даррена Аронофси "Кит". Что пришлось пережить актеру и почему он считает, что роль в "Ките" вернула его к жизни и профессии – узнавали вместе с дистрибьютором Adastra Cinema.

Триумф и слезы Венеции

Сентябрь 2022 года. После показа драмы "Кит" на 79-м Венецианском кинофестивале зал шесть минут аплодировал актеру стоя. Брендан Фрейзер не сразу понял, что эти овации в его честь. Потом стал неловко кланяться. И когда большой мужчина в светлом костюме разогнулся, зал ахнул – по лицу Фрейзера катились грубые слезы.

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Кадры, где актер не сдерживает слезы, попали в СМИ. Но на этот раз никто не смеялся и не троллил его, как это было раньше – наоборот: журналисты писали о большом возвращении великого актера. Его ренессанс – точнее Бренессанс.

Неожиданно выяснилось, что актера пригласили в свои фильмы и другие знаменитые режиссеры: Фрейзер сыграл в триллере Стивена Содерберга "Без резких движений" и криминальной драме Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка". И все это только прибавило интриги в жизнь Фрейзера.

Наивный хлопок с эффектной фактурой

Одной из его первых заметных работ стала роль тинейджера Дэвида в драме "Школьные связи". Простой парень еврейского происхождения оказывается в элитной школе для богачей – и, конечно, его начинают прессовать. Кстати, в фильме снялись будущие звезды Голливуда: молодежи Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Крис О'Доннелл. Неплохой старт.

"Пустые головы", "Блеск славы", "Джордж из джунглей" – юный Фрейзер соглашался играть повсюду, куда его приглашали. У кино у него сложился имидж наивного парня с эффектной фактурой. Да и фильмы были низкопробными, что вредило его карьере.



Кадр из фильма "Кит" / Фото прессслужбы

Его статус поднялся после съемок в драме "Боги и монстры" Билла Кондона, где партнерами молодого актера стали известные звезды Иен МакКеллен и Линн Редгрейв. Фильм получил кучу разных наград, Оскар в том числе. Один только Брендан остался без приза, но получил важный опыт.

Как Рик О'Коннелл стал культовым

А потом в жизни актера случилась "Мумия". На самом деле, все понимали, что это кино понравится зрителям, но ни режиссер Стивен Соммерс, ни даже продюсеры и не думали, что успех будет таким безумным!

И половина этого успеха принадлежала Фрейзеру: люди во всем мире влюбились в честного искателя приключений Рика О'Коннелла (Брендан), сразу поверили в историю любви между ним и юной египтологиней Иви (Рейчел Вайс). Лента заработала почти полмиллиона долларов, а также была отмечена многочисленными наградами и номинацией на Оскар за "Лучший звук".

Это был тот случай, когда после премьеры актер Брендан Фрейзер очнулся знаменитым: "Мумия" принесла ему славу, деньги, статус актера дорогих блокбастеров и пробел в большое голливудское кино. Воспользовался ли Фрейзер своими преимуществами?

Жизнь звезды блокбастеров

В тот момент жизнь Фрейзера была великолепна: он только женился на своей подруге Эфтон Смит, режиссеры и продюсеры заваливали его интересными предложениями. Казалось, так будет всегда, и что могло помешать его счастливой судьбе?

Актер много снимался: в сиквеле "Мумии", "Столкновении", "Путешествии в центр Земли", и повсюду Брендан самостоятельно выполнял сложные трюки. Кстати, партнерша по площадке Рэйчел Вайс вспоминала, как в первой "Мумии" снимали сцену повешения Рика, из-за чего актеру понадобилась реальная реанимация. Практически в каждом блокбастере Фрейзер получал травмы, которые потом начали беспокоить его.



Кадр из фильма "Кит" / Фото прессслужбы

Не все легко было и у семьи: молодые родители много времени посвящали своему первенцу Гриффину, у которого обнаружили аутический разлад. Кроме него, Брендан с женой воспитывали еще двух малышей – Холдена и Лиланда. Но отношения с женой становились все холоднее: Брендан и Эфтон оказались очень разными людьми.

Как гаснут вчерашние звезды. Забвение и депрессия

2009 год стал для актера переломным. Брендан только снялся в третьей части Мумии, и практически сразу после съемок перенес операции на позвоночнике, коленной чашечке, голосовых связях.

А когда вышел из клиники, узнал, что бывшая жена, с которой он договорился тихо разойтись, все же требует увеличения алиментов через суд.

Он рассчитывал на роль в новом "Супермене", но ему отказали. Сорвались еще пару привлекательных предложений – и Брендану показалось, что это месть голливудского чиновника. Несколько лет назад Фрейзер пережил сексуальное домогательство. В 2003 году Филипп Берк, президент голливудской ассоциации иностранной прессы, похлопал актера по ягодицам и пытался продвинуть руку еще глубже. Тот инцидент Брендан очень тяжело пережил, подал жалобу на Берка, но ему ответили, что это была неудачная шутка.



Кадр из фильма "Кит" / Фото прессслужбы

В начале 2010-х он почти не снимался. Латал свое здоровье в больницах. А бывшая жена подала новый иск – она подозревала, что Брендан укрывает свои доходы. Одинокий сорокалетний Фрейзер не понимал, как с этим справиться.

Только в 2015 году ему предложили главную роль в сериале "Восстание Техаса". И хотя роль была не очень глубокая, она спасла Брендана.

Но в следующем 2016 году его ждал новый удар судьбы – смерть матери. Брендану казалось, что он попал в параллельную реальность, где есть только боль и страдание. Именно в это время он дал телеинтервью, в котором отвечал неладно, в некоторых моментах едва сдерживал слезы. Затем на него появились фотолягушки, где актеру дорисовали слезы. Его троллили, над ним насмехались. Никто не знал, что он потерял мать, погрузился в депрессию и не знал, как выбраться из этой ямы.

В поисках света среди тьмы

Его выручила профессия. Да, на тот момент он очень изменился: в мужчине с лишним весом просто невозможно было узнать бывшего сексуального красавца Рика О'Коннелла!

Изменились и его роли: теперь он играл человека, которого избила судьба. Фрейзер получал второстепенные роли в обычных сериалах, но был им очень рад.

Он поселился недалеко от своих детей, чтобы проводить с ними время и видеть, как они взрослеют. Его старший Гриффин подружился с конем, которого актер выкупил после съемок "Восстание Техаса".

Настоящим прорывом для актера стала роль в супергеройском сериале "Роковой патруль": Фрейзер озвучил Роботмена Клиффа и играет его во время воспоминаний, а все остальное время в этой роли выступает актер Райли Шанаган.

Жизнь начала немного исправляться. Он занервничал, когда его пригласили на встречу с известным режиссером Дарреном Аронофски, все фильмы которого становятся большим событием для киномира.



Кадр из фильма "Кит" / Фото прессслужбы

Нервничал, потому что понимал, что сняться у Даррена – это большой нрав, и очень боялся его потерять, ведь ему так много отказывали! Нервничал, потому что не верил в себя. Но на этот раз все сошлось.

Как "Кит" спас Брендана

Сниматься в драме Даррена Аронофски "Кит" было непросто. Сначала актер узнал почти все о людях с ожирением. С чего начинается болезнь и как общество не хочет замечать таких людей. Специально для актера был разработан уникальный протезный макияж, который ему помогали надеть пятерых человек! Это было тяжело физически! Актер потом признался, что через 40 суток на площадке накачал свои мышцы так, как этого не было на съемках "Мумии" в пустыне!

Он ушел в роль, одинокий герой Чарли отозвался в его душе. Фильм рассказывает историю профессора литературы Чарли, жизнь которого перевернула болезненная травма. Единственный заботящийся о нем человек – его подруга-медсестра Лиз. А сам мужчина пытается наладить отношения с 17-летней дочерью Элли, которая не может простить отца. В некоторых моментах актеру казалось, что эта история о нем.

Я никогда не имел такого опыта раньше. Это было такое интенсивное личное путешествие, что я вышел с другой стороны обновленным,

– сказал Фрейзер.

Затем последовал громкий успех на кинофестивалях в Венеции и Торонто. 53-летний Брендан Фрейзер всюду плакал под оваций, потому что не верил, что это происходит с ним.

А критики тем временем писали о его невероятном перевоплощении, его перформансе и о том, что именно Брендан Фрейзер, забытый и воскресший, – победил на Оскаре-2023.

"Кит": смотрите трейлер онлайн

Сейчас жизнь Фрезера напоминает фильм со счастливым финалом. За роль в Ките он уже получил много призов и номинаций, а в интернете появились сайты в его поддержку. Его сыновья повзрослели и стали моделями. Рядом с Бренданом сейчас – любимая женщина Джин, а жизнь вновь приобрела цвета.

Но Брендан не расслабляется: он заглянул за другую сторону и хорошо знает, какое это когда о тебе забывают.

Уже со 2 марта "Кит" вышел на больших экранах. Не упустите – этот фильм стоит вашего внимания!