Как сообщает HELLO, Фрейзер появился на 52-м Американском кинофестивале в Довиле, где получил престижную награду Talent Award за более чем 30-летнюю карьеру в кино. Все заметили, что актер вновь обрел свою форму, заметно похудел и словно помолодел на несколько лет.

Возможно, все потому, что Фрейзер уже готовится к возвращению в одну из своих самых известных ролей. Спустя более 25 лет после первой "Мумии" он вновь сыграет Рика О'Коннелла – на этот раз вместе с Рэйчел Вайс.



Брэндон Фрейзер / Фото Getty Images



В мае актер шутил, что пытается привести свое "57-летнее снаряжение" в форму. Судя по последнему появлению, снаряжение уже неплохо работает.

Новый фильм пока не имеет официального названия, но его премьера запланирована на октябрь 2027 года.

Где пропал Фрейзер

Последние годы для Фрейзера были непростыми. Из-за многочисленных травм после сложных съемок он перенес несколько операций и надолго отказался от публичной жизни.

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Но в 2023 году актер получил "Оскар" за роль в драме "Кит" – и фактически начал новый этап карьеры. Сам Фрейзер не называет это камбэком, подчеркивая:



"Я никуда не исчезал".

А пока Брендан Фрейзер удивляет поклонников более стройной и молодой фигурой в 57 лет, другая голливудская звезда решила не отставать. В свои 60 она продемонстрировала невероятную физическую форму, позируя без купальника.