Как сообщает pagesix, звезда фильма "Фрида" поделилась в инстаграме серией откровенных снимков, сделанных во время купания. На фотографиях Хайек улыбается, играет в воде и позирует спиной к камере.

Актриса, день рождения которой пришелся на 2 сентября, подписала публикацию короткая:

60 и благодарна.

Поклонники, в свою очередь, быстро объяснили ей в комментариях, что цифра 60 совсем не мешает ей выглядеть максимально эффектно.

И это далеко не первый случай, когда Хайек празднует день рождения у воды. В прошлом году, когда ей исполнилось 59, она позировала на яхте в красном бикини и подписала фото словами о 59 оборотах вокруг Солнца. Похоже, традицию она решила не нарушать – просто на этот раз без лишней одежды. И мы ее не осуждаем.

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К своему возрасту Хайек относится без особой драмы. Ранее актриса рассказывала, что не пытается выглядеть моложе, а хочет хорошо выглядеть именно в своем возрасте. Она также признавалась, что для нее важно и в дальнейшем нравиться собственному мужу, Франсуа-Анри Пино.

К слову, не так давно Хайек стала бабушкой и покорила интернет особенными фото с внуком.





