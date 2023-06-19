34-летняя Брианна Гови вышла замуж в июле 2021 года, сыграв свадьбу в Калифорнии. Пока неизвестно, кто родился у супругов – мальчик или девочка, и какое имя дали ребенку.

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Брианна Гови впервые стала мамой

Весь мой мир стал гораздо слаще. И меньше. Добро пожаловать, моя маленькая любовь,
– написала актриса.


Брианна Гови стала мамой / Фото с инстаграма актрисы

Коротко о Брианне Гове: жизнь и карьера

Брианна Гови больше всего известна своей ролью Джорджии Миллер в сериале "Джинни и Джорджия". Звезда росла в Калифорнии с пятью братьями и сестрами и матерью-одиночкой. После окончания школы, в 2007 году, актриса переехала в Нью-Йорк, где получила степень бакалавра искусств в 2011 году. Она училась в Институте театра и кино Ли Страсберга.

Во время учебы Гови снялась в нескольких короткометражных фильмах и впервые появилась на телевидении в эпизоде сериала "Беверли-Гиллз 90210: Новое поколение". Другие проекты Брианны:

  • "Невыносимые боссы 2" вместе с Джейсоном Бейтманом;
  • "Изгоняющий дьявола", где воплотила сестру одержимой девушки;
  • Телесериал The Passage, базирующийся на трилогии романов Джастина Кронина;
  • романтическая комедия "Плюс один" и другие.

Что известно о сериале "Джинни и Джорджия"

Это драммедия о потрясающей блондинке Джорджии Миллере, которая после смерти мужчины переезжает в новый город, чтобы дать дочери Джинни и сыну Остину лучшую жизнь, чем сама. Если девочка становится одной из самых популярных девушек в школе, то парень проходит из-за трудностей и неприятия обществом. В центре сюжета – мать-одиночка – отличный манипулятор, которая устроилась на работу к мэру города, чтобы распоряжаться государственными деньгами, проворачивать авантюры с элитными магазинами и обручиться с боссом. Сериал вышел 24 февраля 2021 года и быстро стал популярным, привлекая 52 миллиона подписчиков на Netflix.