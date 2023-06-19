34-летняя Брианна Гови вышла замуж в июле 2021 года, сыграв свадьбу в Калифорнии. Пока неизвестно, кто родился у супругов – мальчик или девочка, и какое имя дали ребенку.
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Брианна Гови впервые стала мамой
Весь мой мир стал гораздо слаще. И меньше. Добро пожаловать, моя маленькая любовь,
– написала актриса.
Брианна Гови стала мамой / Фото с инстаграма актрисы
Коротко о Брианне Гове: жизнь и карьера
Брианна Гови больше всего известна своей ролью Джорджии Миллер в сериале "Джинни и Джорджия". Звезда росла в Калифорнии с пятью братьями и сестрами и матерью-одиночкой. После окончания школы, в 2007 году, актриса переехала в Нью-Йорк, где получила степень бакалавра искусств в 2011 году. Она училась в Институте театра и кино Ли Страсберга.
Во время учебы Гови снялась в нескольких короткометражных фильмах и впервые появилась на телевидении в эпизоде сериала "Беверли-Гиллз 90210: Новое поколение". Другие проекты Брианны:
- "Невыносимые боссы 2" вместе с Джейсоном Бейтманом;
- "Изгоняющий дьявола", где воплотила сестру одержимой девушки;
- Телесериал The Passage, базирующийся на трилогии романов Джастина Кронина;
- романтическая комедия "Плюс один" и другие.