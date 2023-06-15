В продолжении истории о семейке Аддамс мы увидим больше жутких моментов, монстров и запутанных сюжетных линий. Потому на романтику рассчитывать не стоит.

Смотрите также Последний шанс: 8 классных фильмов на Netflix, которые стоит посмотреть до конца июня

Каким будет 2 сезон "Уэнсдэй"

В первом сезоне Уэнсдэй неохотно участвовала в любовном треугольнике с задумчивым художником Ксавьером (Перси Гайнс Уайт) и сыном шерифа Тайлером (Хантер Дуэн), наконец, не выбирая ни одного из них. В сети же распространялись слухи, что во 2 сезоне могут развиться романтические отношения с ее подругой, блестящим оборотнем, Энид (Эмма Майерс).

Во время интервью с Variety, Дженна Ортега опровергла эту информацию: "Я думаю, что мы хотим немного больше обратить внимание на жуткий аспект сериала. Мы отказываемся от любой романтической любви, что действительно замечательно, но мы станем смелее, темнее".

Кстати, сама Ортега еще раньше высказывалась о любовном треугольном в дебютном сезоне, что "это не имело смысла".

Дженна Ортега в разговоре с Эль Феннинг: смотрите видео

Недавно стало известно о том, что Ортега станет продюсером 2 сезона "Уэнсдэй". Она отметила, что команда будет делать все для того, чтобы поразить зрителей. "Мы будем решать, что работает, а что нет. Мне так интересно: я хочу увидеть наряды, новые персонажи, сценарии", – сказала она.

Интересно также, что Дженна Ортега во втором сезоне хочет видеть артистку Леди Гагу. По ее мнению, она бы прекрасно вписалась в компанию подростков-экстрасенсов, оборотней, вампиров и горгон, которые учатся в академии "Невермор".