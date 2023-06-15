У продовженні історії про сімейку Аддамс ми побачимо більше моторошних моментів, монстрів та заплутаних сюжетних ліній. Тому на романтику розраховувати не варто.

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Яким буде 2 сезон "Венздей"

У першому сезоні Венздей неохоче брала участь у любовному трикутнику із задумливим художником Ксав’єром (Персі Гайнс Вайт) і сином шерифа Тайлером (Хантер Дуен), зрештою, не вибираючи жодного з них. Натомість у мережі ширилися чутки, що у 2 сезоні можуть розвинутися романтичні стосунки з її подругою, блискучим перевертнем, Енід (Емма Маєрс).

Під час інтерв’ю з Variety, Дженна Ортега спростувала цю інформацію: "Я думаю, що ми хочемо трохи більше звернути увагу на моторошний аспект серіалу. Ми відмовляємося від будь-якого романтичного кохання, що справді чудово, але ми станемо сміливішими, темнішими".

До речі, сама Ортега ще раніше висловлювалася про любовний трикутний у дебютному сезоні, що "це не мало сенсу".

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Нещодавно стало відомо про те, що Ортега стане продюсеркою 2 сезону "Венздей". Вона зауважила, що команда робитиме все для того, аби вразити глядачів. "Ми будемо вирішували, що працює, а що ні. Мені так цікаво: я хочу побачити вбрання, нових персонажів, сценарії", – сказала вона.

Цікаво також, що Дженна Ортега у другому сезоні хоче бачити артистку Леді Гагу. На її думку, вона чудово вписалась би в компанію підлітків-екстрасенсів, перевертнів, вампірів та горгон, які навчаються в академії "Невермор".