34-річна Бріанна Гові вийшла заміж в липні 2021 року, зігравши весілля в Каліфорнії. Наразі невідомо, хто народився у подружжя – хлопчик чи дівчинка, і яке ім'я дали дитині.

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Бріанна Гові вперше стала мамою

Весь мій світ став набагато солодшим. І менше. Ласкаво просимо, моє маленьке кохання,

– написала актриса.



Бріанна Гові стала мамою / Фото з інстаграму актриси

Коротко про Бріанну Гові: життя і кар'єра

Бріанна Гові найбільше відома своєю роллю Джорджії Міллер у серіалі "Джинні й Джорджія". Зірка росла у Каліфорнії з п'ятьма братами й сестрами та матір'ю-одиначкою. Після закінчення школи, у 2007 році, акторка переїхала до Нью-Йорка, де здобула ступінь бакалавра мистецтв у 2011 році. Вона також навчалася в Інституті театру та кіно Лі Страсберга.

Під час навчання Гові знялася у кількох короткометражних фільмах і вперше з'явилася на телебаченні в епізоді серіалу "Беверлі-Гіллз 90210: Нове покоління". Інші проєкти Бріанни:

"Нестерпні боси 2" разом з Джейсоном Бейтманом;

"Той, що виганяє диявола", де втілила сестру одержимої дівчини;

Телесеріал The Passage, який базується на трилогії романів Джастіна Кроніна;

романтична комедія "Плюс один" та інші.