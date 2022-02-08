Энтони – старший из восьми братьев и сестер и лучший друг герцога Саймона Гастингса. В шоу его сыграл Джонатан Бэйли.

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Второй сезон будет основываться на книге Джулии Квинн "Виконт, который меня любил". "Бриджертоны" вернутся на Netflix 25 марта 2022 года.

По сюжету, семья Шеффилд из Индии приезжает в Лондон и привлекает внимание всех: и надменной королевы, всей семьи Бриджертонов, в частности Энтони. Эдвину Шеффилд он называет своей идеальной парой, однако помешает ее старшая сестра Кейт Шеффилд. Что интересно, она только сблизится с Энтони. Это, конечно, усложнит ситуацию, но подарит зрителям неожиданные сюжетные повороты!

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Трудно сказать, кто его больше привлекает – совершенный бриллиант Эдвина или решительная Кейт. И они обе тянутся к нему поочередно. Это любопытный любовный треугольник, это небезопасно. Вроде бы братья и сестры, а между ними звериные отношения, которых не было в первом сезоне,

– рассказал Джонатан Бейли.

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О том, что главного героя сыграет Энтони, догадаться было нетрудно. Ведь еще в сентябре Netflix представил поклонникам тизер нового сезона, в котором показали эмоциональную словесную перепалку между Энтони Бриджертоном и Кейт Шеффилд. Энтони – тот парень, вокруг которого крутится сюжет нового сезона, а Кэтрин – новая героиня – независимая и упрямая девочка, которая на днях переехала жить в Лондон. Однако от любви к ненависти один шаг! Именно так, только в новых "Бриджертонах" от любви к ненависти не так уж далеко! Мы увидим, как между перепалками между героями во втором сезоне рождается любовь и страсть.

Актеры и роли второго сезона

Джонатан Бейли – Энтони Бриджертон;

Голда Рошевель – королева Шарлотта;

Чаритра Чандрон – Эдвина Шеффилд;

Симон Эшли – Кейт Шеффилд;

Аджоа Андо – леди Денбери;

Лоррейн Эшборн – миссис Варли;

Гарриет Кейнс – Филиппа Фезерингтон;

Бесси Картер – Пруденс Фезерингтон;

Клаудия Джесси – Элоиза Бриджертон;

Люк Томпсон – Бенедикт Бриджертон;

Уилл Тилстон – Грегори Бриджертон.

"Бриджертоны": смотрите тизер второго сезона

Напомним, сериал "Бриджертоны" уже продлили на третий и четвертый сезоны. А Шонда Раймс в интервью Variety рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку, в шоу основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертонов, Раймс говорит, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюссера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.