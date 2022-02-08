Ентоні – найстарший з восьми братів і сестер та найкращий друг герцога Саймона Гастінгса. У шоу його зіграв Джонатан Бейлі.

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Другий сезон буде ґрунтуватися на книзі Джулії Квінн "Віконт, який мене любив". "Бріджертони" повернуться на Netflix 25 березня 2022 року.

За сюжетом, сім’я Шеффілд з Індії приїжджає в Лондон і привертає увагу усіх: і гордовитої королеви, всю сім’ї Бріджертонів, зокрема Ентоні. Едвіну Шеффілд він називає своєю ідеальною парою, однак на заваді стає її старша сестра Кейт Шеффілд. Що цікаво, своїми вона лише зблизиться з Ентоні. Це, звісно, ускладнить ситуацію, але подарує глядачам несподівані сюжетні повороти!

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Важко сказати, хто його більше приваблює – досконалий діамант Едвіна чи рішуча Кейт. І вони обидві тягнуться до нього по черзі. Це цікавий любовний трикутник, це небезпечно. Начебто брати та сестри, а між ними звірині стосунки, яких не було в першому сезоні,

– розповів Джонатан Бейлі.

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Про те, що головного героя зіграє Ентоні, здогадатися було неважко. Адже ще у вересні Netflix презентував шанувальникам тизер нового сезону, в якому показали емоційну словесну перепалку між Ентоні Бріджертоном та Кейт Шеффілд. Ентоні – той хлопець, навколо якого крутиться сюжет нового сезону, а Кетрін – нова героїня – незалежна і вперта дівчинка, яка днями переїхала жити в Лондон. Однак, від кохання до ненависті один крок! Саме так, тільки у нових "Бріджертонах" від любові до ненависті не так вже й далеко! Ми побачимо, як поміж перепалки між героями у другому сезоні народжується кохання і пристрасть.

Актори та ролі другого сезону

Джонатан Бейлі – Ентоні Бріджертон;

Голда Рошевель – королева Шарлотта;

Чарітра Чандран – Едвіна Шеффілд;

Симон Ешлі – Кейт Шеффілд;

Аджоа Андо – леді Денбері;

Лоррейн Ешборн – місіс Варлі;

Гаррієт Кейнс – Філіпа Фезерінгтон;

Бессі Картер – Пруденс Фезерінгтон;

Клаудія Джессі – Елоїза Бріджертон;

Люк Томпсон – Бенедикт Бріджертон;

Вілл Тілстон – Грегорі Бріджертон.

"Бріджертони": дивіться тизер другого сезону

Нагадаємо, серіал "Бріджертони" вже продовжили на третій і четвертий сезони. А Шонда Раймс в інтерв’ю Variety розповіла, що бачить "Бріджертонів" у восьми сезонах. Оскільки, в шоу основна увага приділяється восьми братам і сестрам Бріджертон, Раймс каже, що зрозуміло, що в серіалі буде один сезон для кожного персонажа. Однак, за словами продюсерки, шоу може вийти за межі восьми сезонів, якщо Netflix впорається з цим завданням.