16 февраля, 10:50
Самые смешные мемы 4 сезона "Бриджертонов", которые уже разорвали сеть

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Четвертый сезон "Бриджертонов" вызвал волну мемов, особенно вокруг сцен с Вайолет и Элоизой Бриджертон.
  • Сезон сосредотачивается на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек, но включает также другие интригующие сюжетные линии.

Четвертый сезон сериала "Бриджертоны" изрядно заинтриговал своих поклонников. В свет уже вышли первые четыре эпизода, которые можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

Следующие четыре выйдут уже 26 февраля 2026 года. А пока все в ожидании, 24 Канал собрал для вас подборку самых смешных мемов, которые разрывают сеть после премьеры четвертого сезона.

Какие мемы разрывают сеть после премьеры 4 сезона "Бриджертонов"?

В сети можно увидеть немало мемов, которые создали сторонники "Бриджертонов". Больше всего роликов появилось именно о сцене, где Вайолет Бриджертон ожидала в своих покоях мужчину, который ей очень пришелся по душе.

@weaseltails #Bridgerton #season4 #Meme #MemeCut ♬ original sound - Minnie Quinnie

Также внимание зрителей привлекли мемы с несравненной Элоизой Бриджертон, ведь она и ее отношение к мужчинам высшего света – это отдельное искусство.

@seriale.ua ️‍?? #bridgerton #bridgertonnetflix #eloisebridgerton #claudiajessie #bridgertonseason4 #бріджертони #бріджертони4 #нетфлікс #netflix #nicolacoughlan #benedictbridgerton #yerinha #lukethompson #фільмиукраїнською #рекомендації #українськісеріали #українськаозвучка #фільм #кіно #серіали ♬ оригінальний аудіозапис – ???? ?? ??????? - ???? ?? ???????
@semko.labr Як вам новий сезон? #bridgerton #бріджертони #trend #мем #українськийтікток ♬ Give Me Everything (Stripped Down) - Archer Marsh
@anetka_lubi_memy Якісь такі вони рідні з цією піснею здаються прям виглядає як на типовому українському весіллі. Українсько-італійському весіллі навіть #бріджертони #bridgerton #серіал #рекомендації #тікток #тіктокукраїна #весілля #ентоні #gelatocioccolato #смерека #пісня ♬ оригінальний звук - Віталій Грім

Отдельно в сети активно шутят о Бенедикте Бриджертоне и его последних словах к Софии, которые шокировали многих.

@1447fer I’m still angry!!!!#bridgertonscandal #bridgerton #bridgertonseason4 #bridgertonnetflix #MemeCut ♬ original sound - DAILYMEMES Liverpool

О чем 4 сезон сериала "Бриджертоны"?

Четвертый сезон сериала "Бриджертоны" сосредотачивается на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек. Однако вокруг разворачивается немало других событий, которые изрядно нравятся поклонникам.

В частности, история отношений матери всех Бриджертонов, становление Эллоизы Бриджертон, развитие линии Франчески Килмартин и ее мужа, а также новый подход к делам леди Уислдаун.

Продолжение выйдет уже 26 февраля, и тогда мы узнаем, чем закончится эта история и будет ли хеппи-энд, о котором все так мечтают.