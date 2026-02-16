Укр Рус
16 лютого, 10:50
Найсмішніші меми 4 сезону "Бріджертонів", які вже розірвали мережу

Ольга Паньків
Основні тези
  • Четвертий сезон "Бріджертонів" викликав хвилю мемів, особливо навколо сцен з Вайолет та Елоїзою Бріджертон.
  • Сезон зосереджується на історії кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек, але включає також інші інтригуючі сюжетні лінії.

Четвертий сезон серіалу "Бріджертони" неабияк заінтригував своїх прихильників. У світ уже вийшли перші чотири епізоди, які можна переглянути на стримінговій платформі Netflix.

Наступні чотири вийдуть уже 26 лютого 2026 року. А поки всі в очікуванні, 24 Канал зібрав для вас добірку найсмішніших мемів, які розривають мережу після прем'єри четвертого сезону.

Які меми розривають мережу після прем'єри 4 сезону "Бріджертонів"?

У мережі можна побачити чимало мемів, які створили прихильники "Бріджертонів". Чи не найбільше роликів з'явилося саме про сцену, де Вайолет Бріджертон очікувала у своїх покоях чоловіка, який їй дуже припав до душі. 

@weaseltails #Bridgerton #season4 #Meme #MemeCut ♬ original sound - Minnie Quinnie

Також увагу глядачів привернули меми з незрівнянною Елоїзою Бріджертон, адже вона та її ставлення до чоловіків вищого світу – це окреме мистецтво. 

@seriale.ua ️‍?? #bridgerton #bridgertonnetflix #eloisebridgerton #claudiajessie #bridgertonseason4 #бріджертони #бріджертони4 #нетфлікс #netflix #nicolacoughlan #benedictbridgerton #yerinha #lukethompson #фільмиукраїнською #рекомендації #українськісеріали #українськаозвучка #фільм #кіно #серіали ♬ оригінальний аудіозапис – ???? ?? ??????? - ???? ?? ???????
@semko.labr Як вам новий сезон? #bridgerton #бріджертони #trend #мем #українськийтікток ♬ Give Me Everything (Stripped Down) - Archer Marsh
@anetka_lubi_memy Якісь такі вони рідні з цією піснею здаються прям виглядає як на типовому українському весіллі. Українсько-італійському весіллі навіть #бріджертони #bridgerton #серіал #рекомендації #тікток #тіктокукраїна #весілля #ентоні #gelatocioccolato #смерека #пісня ♬ оригінальний звук - Віталій Грім

Окремо в мережі активно жартують про Бенедикта Бріджертона та його останні слова до Софії, які шокували багатьох. 

@1447fer I’m still angry!!!!#bridgertonscandal #bridgerton #bridgertonseason4 #bridgertonnetflix #MemeCut ♬ original sound - DAILYMEMES Liverpool

Про що 4 сезон серіалу "Бріджертони"?

Четвертий сезон серіалу "Бріджертони" зосереджується на історії кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек. Однак навколо розгортається чимало інших подій, які неабияк подобаються прихильникам. 

Зокрема, історія стосунків матері всіх Бріджертонів, становлення Еллоїзи Бріджертон, розвиток лінії Франчески Кілмартін та її чоловіка, а також новий підхід до справ леді Віслдаун. 

Продовження вийде вже 26 лютого, і тоді ми дізнаємося, чим закінчиться ця історія та чи буде хепі-енд, про який усі так мріють.