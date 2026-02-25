Укр Рус
25 февраля, 10:29
3

"Бриджертоны" возвращаются: сеть взорвалась мемами о 2 части 4 сезона сериала

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • 26 февраля 2026 года состоится премьера второй части четвертого сезона "Бриджертонов" на Netflix, включающая эпизоды 5-8.
  • Четвертый сезон сосредотачивается на романтической истории Бенедикта Бриджертона и Софи Бек, и фанаты активно обсуждают сериал в сети.

Уже 26 февраля 2026 года состоится долгожданная премьера второй части четвертого сезона "Бриджертонов". Накануне в сети можно увидеть немало мемов на эту тему.

Фаны не сдерживают эмоций и делятся своими впечатлениями в ожидании премьеры. В материале 24 Канала мы собрали подборку лучших видео, которые заполонили тикток.

Какие мемы заполонили сеть накануне премьеры "Бриджертонов"?

26 февраля 2026 года состоится долгожданная премьера второй части четвертого сезона "Бриджертонов". Первая часть сезона вышла 29 января 2026 года. Сейчас зрителям доступны первые четыре серии, а уже завтра состоится премьера пятого, шестого, седьмого и восьмого эпизодов.

Интернет гудит в ожидании продолжения, а фанаты не сдерживают эмоций. Смотрите, какие видео сейчас покоряют сеть:

Что стоит знать о 4 сезоне "Бриджертонов"?

  • Четвертый сезон "Бриджертонов" сосредотачивается на истории любви одного из братьев семьи Бриджертонов.
  • На этот раз в центре сюжета – романтическая линия Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.
  • Сериал можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.
  • Новый сезон насчитывает 8 эпизодов.
  • Сейчас зрителям доступны первые четыре серии, которые уже успели покорить поклонников.
  • 26 февраля 2026 года на Netflix выйдут еще четыре эпизода, которые завершат историю четвертого сезона.