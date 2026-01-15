Интрига растет: в сети появились первые кадры из нового сезона "Бриджертонов"

Поклонники сериала "Бриджертоны" уже замерли в ожидании, ведь совсем скоро состоится премьера четвертого сезона. А пока все ждут, стриминговая платформа Netflix продолжает подогревать интерес.

В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix мы покажем первые кадры из нового сезона. Читайте, что известно о продолжении сериала.

Смотрите также Любовь, что вдохновляет: 10 легких романтических комедий на вечер

В сети опубликовали первые карды 4 сезона "Бриджертонов": что известно?

На инстаграм-странице Netflix.ua продолжают подогревать интерес к новому сезону сериала "Бриджертоны". На этот раз в сети опубликовали первые кадры из четвертого сезона. На них можно увидеть героев, которых зрители ожидают встретить в новых эпизодах.

В частности, в четвертом сезоне мы познакомимся с новой героиней, по имени Софи, которая изрядно понравится Бенедикту Бриджертону. Кроме того, продолжится история Пенелопы и Колина Бриджертонов. Зрители увидят, как будут развиваться их отношения, а также сюжетную линию леди Бриджертон – всех детей – и ее избранника.

Самый дорогой читатель, готово ли твое сердце к новому светскому сезону?

– говорится в публикации.

Кроме того, сериал покажет продолжение истории леди Уислдаун и многих других любимых персонажей, по которым поклонники этой костюмированной драмы уже давно успели соскучиться.

Кстати, Зои Салдана стала самой кассовой актрисой всех времен благодаря фильму "Аватар: Огонь и пепел". Подробности – по ссылке.

Когда состоится премьера 4 сезона?

Известно, что премьера четвертого сезона состоится 29 января 2026 года, а вторая часть выйдет 26 февраля 2026 года, согласно информации Teen Vogue.

Уже сейчас можно увидеть кадры с маскарада, на котором Бенедикт познакомится с Софи.

Поклонников ожидает драматическая история о любви, общественные правила и испытания того времени сквозь призму отношений Бенедикта и Софи.