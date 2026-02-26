"Бриджертоны" вернулись: на Netflix вышло продолжение 4 сезона

Сегодня, 26 февраля, вышло долгожданное продолжение "Бриджертонов". В 4 сезоне авторы сделали акцент на Бенедикте Бриджертоне, который влюбился в таинственную незнакомку.

Те, кто смотрел первые четыре серии, помнят, что в конце Бенедикт предложил служанке, которая ему симпатизирует, стать его любовницей. Девушка явно не рассчитывала на такой поворот событий. Поэтому в следующих четырех сериях наконец узнаем, удастся ли им построить отношения, пройдя еще немало вызовов. 24 Канал расскажет все, что об этом известно.

Может заинтересовать 4 новых турецких сериала, которые нельзя пропустить

На стриминговой платформе Netflix уже доступны к просмотру все 8 серий 4 сезона "Бриджертонов". Хотя и зрители были недовольны, что сезон разделили на два этапа, однако время между выходами пролетело довольно быстро.

В целом публика высоко оценила новый сезон и любовную линию.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

Как мы уже упоминали, наконец узнаем о развязке любовной истории о любимце королевы Шарлотты в новом сезоне. Также продолжится история семейной жизни Франчески и ее мужа, к которым приехала гостья, которой не очень рада девушка.

Также остается открытым вопросом, отпустит ли королева свою подругу – леди Денбери. Ну и конечно же, решится ли виконтесса-вдова Бриджертон раскрыть свои отношения с новым мужем для родных, ведь ее преследует ощущение, что она изменяет своему любимому, который умер много лет назад.

Также в сериях должны появиться Энтони Бриджертон с женой и новорожденным ребенком.

К сожалению, в 4 сезоне так и не появятся Дафни Бриджертон и герцог Гастингс, Марина Томпсон и Кресида Каупер, а также Эдвина Шарма.

И чуть не забыли. Продолжение сюжетной линии семьи, где служила Софи Бек. Вероятно, там совсем не чисто с наследством ее отца, которое скрыла от нее мачеха.

"Бриджертоны" 4 сезон / Кадр из сериала

Будет ли продолжение "Бриджертонов"?

В 2025 году Netflix подтвердил, что историю о семействе Бриджертонов покажут еще в 5 и 6 сезонах.

Скорее всего дальше будут раскрывать Элоизу, Грегори и Гиацинту. Кроме того, планируются спин-оффы, которые будут аналогичными "Истории королевы Шарлотты".