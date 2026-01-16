Чтобы тщательно подготовиться к долгожданной премьере, 24 Канал подготовил материал с описанием первого, второго и третьего сезонов. Кстати, ранее мы писали, как выглядят главные герои 4 сезона "Бриджертонов" в реальной жизни. Смотрите – по ссылке.

О чем был 1 сезон сериала "Бриджертоны"?

В первом сезоне сериала "Бриджертоны" основная сюжетная линия разворачивалась вокруг Дафны Бриджертон и ее поисков мужа. Правда, для юной красавицы было важно, чтобы это был не просто выгодный союз, а настоящая любовь – такая, которая когда-то соединила ее родителей.

За ее сердце готовы были бороться сотни мужчин, однако ни с одним из них она не чувствовала себя по-настоящему счастливой, как с герцогом Гастингсом. Но существовало одно серьезное препятствие: герцог не собирался заводить семью.

Перед парой предстала целая череда испытаний, но в конце концов они решили крепко держаться за руки, оставить в прошлом все боли и травмы и вместе шагать в счастливое будущее своей семьи.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

О чем был 2 сезон сериала "Бриджертоны"?

Второй сезон сериала "Бриджертоны" рассказывает об истории любви Энтони Бриджертона, старшего брата семьи и виконта. Энтони решает жениться. Однако планирует это сделать не по любви, а по долгу – он ищет идеальную невесту, которая будет отвечать всем требованиям светского общества.

Его выбор падает на Эдвину Шарму, молодую и безупречную дебютантку сезона. Однако все осложняется появлением ее старшей сестры – Кейт Шармы. Между Энтони и Кейт быстро возникает сильное, но запретное влечение. Они пытаются сопротивляться чувствам, однако в финале второго сезона Энтони осознает, что не может жить без настоящей любви, и делает выбор в пользу Кейт Шармы.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

О чем был 3 сезон сериала "Бриджертоны"?

Третий сезон сериала сосредоточился на развитии отношений Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Этот сезон был наполнен большим количеством трудностей и испытаний для пары.

Сначала Колин воспринимал Пенелопу только как подругу, тогда как она давно испытывала к нему симпатию, что с каждым днем перерастала в нечто большее.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 3 сезона сериала

Пенелопа пытается изменить свою жизнь и наконец перестать быть "невидимой" для светского общества. Кроме того, в третьем сезоне наконец открывается личность загадочной леди Уислдаун.

В финале сезона Пенелопа решается раскрыть свою настоящую личность перед светским обществом, что становится переломным моментом как для нее самой, так и для всего высшего света Лондона.